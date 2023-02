Loano, il 2 marzo escursione lungo l’anello di San Bernardino, nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”

Loano, il 2 marzo escursione lungo l’anello di San Bernardino, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il prossimo 2 marzo è in programma una gita lungo l’anello di San Bernardino, sopra Finale Ligure.

I partecipanti si troveranno alle 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da qui si dirigeranno in auto a Finalmarina: dopo aver svoltato a sinistra in via Brunenghi (in direzione Finalborgo) si prende a destra (indicazioni per San Bernardino e ospedale) e, tenendo sempre la strada principale, si sale con diversi tornanti per arrivare nella parte più alta della località di San Bernardino, dove verranno lasciate le auto.

Da San Bernardino si imbocca un facile sentiero che tra slarghi prativi, tratti rocciosi e antichi muri a secco (caratteristica comune a tutto l’itinerario), raggiunge la località di Camporotondo, un misterioso recinto megalitico, coi resti di abitazioni ai suoi bordi. Proseguendo sul sentiero si incrociano radi prati ai cui bordi sorgono alcuni ripari in parte scavati nella roccia ed adattati a primitive abitazioni (Casa del Vacchè, Cerisola) e si perviene quindi al Ciappo dei Ceci e successivamente al Ciappo delle Conche, un largo lastrone roccioso affiancato dal cosidetto Trono, un riparo con sedili scavato nella roccia.

Il Ciappo delle Conche, in particolare, è caratterizzato da primitive incisioni, canalette e piccole pozze per la raccolta dell’acqua, le cui funzioni sono ancora oggi incerte: forse destinate ad abbeverare animali, o ad attirare prede da cacciare, o forse anche a ricoprire funzioni rituali. Dopo aver consumato il pranzo al Ciappo delle Conche, il ritorno avverrà ripassando dal Ciappo dei Ceci e percorrendo un sentiero che fra antichi terrazzamenti (ulteriore testimonianza della millenaria attività umana in questo territorio) riporterà infine a San Bernardino.

La gita avrà una durata di 4 ore e mezzo e seguirà un itinerario ad anello, con difficoltà E ed un dislivello di 350 metri circa. I capigita sono: Mino Bertone, Mario Chiappero, Gianni Simonato.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita.

Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all’ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.