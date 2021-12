Loano, concerto gospel con Sherrita Duran, a Palazzo Doria concerto martedì 4 gennaio 2022 alle 21 nella sala consiliare

Loano, concerto gospel con Sherrita Duran, a Palazzo Doria si terrà un concerto gospel con protagonista la cantante americana Sherrita Duran.

L’evento è stato organizzato dall’Agenzia Eccoci Eventi con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Durante la serata Sherrita Duran proporrà brani del gospel tradizionale, pop e natalizio interpretati dalle grandi voci della musica gospel. Voci indimenticabili che hanno consegnato alla storia della musica canzoni che toccano il cuore, per un’esperienza da non perdere.

Per Sherrita Duran il gospel non è solo un genere musicale ma un’esperienza: attraverso le canzoni più conosciute ed amate, la cantante americana regalerà al pubblico, che sarà coinvolto ed emozionato come non mai, una bellissima serata.

La scaletta prevede brani classici quali “Amazing Grace”, “When the Saints go marching in”, “Glory glory Hallelujah”, “This little light of mine”, “Down by the riverside”, “Soon and very soon”, “My tribute”, “Amen”, “Oh happy day”; non mancheranno brani pop come “I believe I can fly”, “I still haven’t found what I’m looking for”, “Halleluiah”; e a tema natalizio “Silent night”, “O holy night”, “O come all Ye faithful”, “Jingle bells” e “White Christmas”. Sherrita Duran, cantante hospel americana, ha una voce calda come la sua California, un timbro morbido e vellutato, del tutto particolare, un’estensione senza confini e un’ottima tecnica che le permette con grande versatilità di spaziare dal gospel, alla lirica e al musical. Sherrita esprime il suo canto interiore con passione e originalità.

Ingresso libero con obbligo di Green Pass.