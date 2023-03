Loano cerca organizzatori e sponsor. Il Comune attraverso un bando seleziona interessati per organizzare eventi per la stagione estiva.

Loano cerca organizzatori e sponsor, le info.

In vista della stagione estiva, in questi giorni il Comune di Loano ha emanato un avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati ad organizzare eventi ed iniziative di intrattenimento da far svolgere in piazza Italia, che anche quest’anno sarà il “cuore pulsante” della città dal punto di vista delle manifestazioni.

In particolare, il Comune cerca privati disposti a curare l’organizzazione artistica della notte bianca del 17 giugno, di eventi di musica leggera e di cabaret (per i periodi di luglio e agosto), di eventi di animazione per famiglie e bambini, di serate di ballo liscio e serate di musica classica; a ciò si aggiungono i cosiddetti “grandi eventi” da concordare con amministrazione e uffici.

Le date dei vari eventi saranno concordate con l’amministrazione. La location di piazza Italia prevede la presenza di un pubblico di circa 4.000 persone.

Determinati eventi (come la rassegna per famiglie e bambini) potranno svolgersi in altri contesti. E’ prevista a carico dell’Ente una compartecipazione economica, ma gli eventi potranno essere realizzati in tutto o in parte con il contributo di sponsor reperiti dall’aggiudicatario.

I progetti saranno valutati da un’apposita commissione. Le istanze dovranno pervenire via Pec entro e non oltre le 23.59 del 31 marzo all’indirizzo loano@peccomuneloano.it.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Loano.

Allo stesso modo, l’amministrazione del sindaco Luca Lettieri ha pubblicato un altro avviso pubblico per l’individuazione di soggetti che intendano sostenere iniziative, eventi, progetti turistici e/o di comunicazione.

L’avviso è rivolto a soggetti privati, imprese, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) ed istituzioni in genere in possesso dei requisiti generali di idoneità morale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016.

Le offerte dovranno avvenire sotto forma di: sponsorizzazioni finanziarie (come offerta economica) che prevedano quale obbligo principale l’erogazione della somma offerta; sponsorizzazioni di natura tecnica (sotto forma di forniture di beni, servizi o altro); sponsorizzazioni miste, in parte finanziarie in parte tecniche.

Anche in questo caso le proposte di sponsorizzazione devono essere indirizzate al Comune di Loano all'indirizzo loano@peccomuneloano.it.