Rotary Club Varazze Riviera del Beigua promuove la lotta alla mafia con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine

Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua ha organizzato una serata dal titolo “Lotta alla mafia: l’attività dell’arma dei carabinieri contro la criminalità organizzata”, che si è tenuta giovedì 16 marzo presso la sede del Club, l’Hotel Astigiana, a Varazze. La serata ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui il tenente colonnello Paolo Belgi, comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Savona, il luogotenente carica speciale del comando legione carabinieri Liguria AL, il vicepresidente della commissione antimafia regione Liguria Bozzano Alessandro, il luogotenente capo sezione segreteria e personale del comando provinciale carabinieri di Savona LF, il dirigente della squadra mobile della Questura di Savona Innamorato Vito e il luogotenente comandante della stazione dei carabinieri di Varazze, Vasoli Alessandro.

É doverosa una premessa, attraverso le parole di Giovanni Falcone: “Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato stesso non è riuscito a proteggere”.

La Presidente Elisa Bribò ha spiegato le ragioni che hanno portato alla realizzazione della serata riferendosi proprio al fatto che la lotta alla mafia ha radici lontane: “la mafia continua ad essere presente, la mafia è una mentalità radicata, un modo di vivere che caratterizza una parte della società da molto tempo. L’educazione e la legge sono le armi di cui disponiamo per combatterla, la mafia riesce ad infiltrarsi nelle istituzioni, ha cambiato volto, si è modificata tenendo il passo con i cambiamenti sociali, in questo il Rotary si rende disponibile sul campo, attraverso la sua mission educativa negli istituti scolastici e formativi e attraverso serate divulgative come questa”.

Durante la serata, sono stati affrontati importanti temi relativi alla lotta alla criminalità organizzata, con particolare attenzione alle attività dell’Arma dei Carabinieri. Belgi ha sottolineato come il controllo del territorio rappresenti la principale forma di prevenzione, capace di incidere direttamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini e di contrastare le attività criminali. Ha anche evidenziato l’importanza dell’organizzazione territoriale dell’Arma, con il 76% del personale impiegato nelle stazioni carabinieri.

Inoltre, è stato sottolineato il ruolo fondamentale del R.O.S. Carabinieri nella lotta alla criminalità organizzata, nato nel 1990 per affrontare le investigazioni complesse nei settori della Criminalità Organizzata, del traffico di stupefacenti e di armi, dei sequestri di persona, della ricerca e cattura dei latitanti, del terrorismo interno e internazionale.

Il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici si interroga come rappresentante della comunità “la lotta alla mafia passa anche attraverso la conoscenza del fenomeno mafioso e delle attività che le istituzioni hanno attuato e stanno attuando per combatterla. Con questo spirito il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua ha organizzato questa interessantissima serata grazie alla quale possiamo confrontarci con chi è in prima linea contro l’agire mafioso e può aiutarci nel comprendere quali mezzi abbiamo a disposizione”.

Si aggiunge il Consigliere regionale Alessandro Bozzano, quale vicepresidente della Commissione regionale antimafia: “Molti gli argomenti in campo e molto l’interesse da parte di tutti per la preservazione assoluta e l’integrità inviolabile delle nostre meravigliose comunità. Partecipo come vicepresidente della Commissione regionale antimafia, illustrando per sommi capi l’attività della regione in materia di beni confiscati”.

Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua ha promosso questa serata per sensibilizzare la comunità locale sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla necessità di unire le forze delle istituzioni e dei cittadini per contrastare questo fenomeno. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali, che hanno dimostrato la loro attenzione verso questo tema così importante per la società. Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua continuerà a promuovere iniziative simili per contribuire alla diffusione della cultura della legalità e della giustizia nella comunità locale.