Loano, alcolici a minorenni, Questore chiude locale

Il locale di Loano resterà chiuso per sette giorni

Il Questore della Provincia di Savona ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per sette giorni, nei confronti di locale di Loano, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

L’atto, predisposto dalla Divisione Polizia Amministrativa, è stato emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, a seguito di un controllo effettuato proprio dai poliziotti della Divisione, nel corso del quale è stata contestata la somministrazione di alcolici a minorenni di anni sedici, fatto questo che ha fatto scattare a carico del titolare anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 689 C.P. con l’accusa di somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Inoltre, nel corso del controllo, è stato riscontrato che era in corso una serata nel locale con spazio esclusivo destinato al ballo e service musicale e consolle per il DJ, in assenza delle autorizzazioni previste, pertanto anche per tale circostanza scatterà la sanzione amministrativa.

Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell’indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.