Livorno-Spezia, dirige Forneau di Roma

L’AIA ha reso noto che sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 a dirigere la sfida del “Picchi” tra le Aquile di Pasquale Marino ed il Livorno guidato da Cristiano Lucarelli.

L’incontro, in programma domenica 07 ottobre alle ore 15:00, e valido per il 7° turno del campionato di Serie BKT ’18/’19, vedrà come assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Salvatore Affatato di Verbano-Cusio-Ossola; quarto ufficiale sarà Andrea Zingarelli (Siena).

Una sfida importantissima per il futuro della stagione aquilotta, in cui è stato designato in direttore di gara affidabile.

La sfida di Livorno rappresenta un test che i giocatori di Marino non posso sbagliare.