Questa notte la volante Cornigliano è intervenuta in via Torbella a Rivarolo per una lite tra ex conviventi, denunciando un 35enne genovese, pregiudicato, per violenza privata e danneggiamento.

L’uomo dopo aver preso a calci la vettura della ex le ha sottratto con la forza le chiavi nel modo che lei non potesse allontanarsi.