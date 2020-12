L’Italia torna in zona rossa: le restrizioni, i divieti (le multe)

Da oggi l’Italia torna ad essere tutta in zona rossa, per 6 giorni di lockdown, fino all’Epifania, ad esclusione del 4 gennaio che sarà in zona arancione.

Capodanno sarà un sorvegliato speciale da parte delle forze dell’ordine che saranno impegnate in massa nei controlli non solo su strade e autostrade ma anche sui social per trovare i tentativi di organizzare feste e veglioni clandestini.

Le regole per la zona rossa e per la zona arancione (il 4 gennaio 2021)

L’obiettivo è quello di evitare assembramenti pericolosi, in particolare nella notte di San Silvestro.

Da notare che questa notte il coprifuoco, che solitamente termina alle 5, sarà allungato fino alle 7 del mattino del primo gennaio.

Le restrizioni saranno quelle già predisposte nella settimana di Natale, dal 24 al 27 dicembre, con il divieto di spostamento se non per andare a trovare amici o parenti, in massimo due persone con eventuali figli sotto i 14 anni o persone disabili e una sola volta al giorno.

I trasgressori rischiano multe che possono variare dai 400 ai 1.000 euro. In casa si possono ospitare al massimo due persone non conviventi, esclusi sempre i minori di 14 anni.

Per questo le forze dell’ordine predisporranno controlli più serrati, in particolare sulle auto con più di due passeggeri.

Particolare attenzione sarà rivolto ai locali chiusi, che potrebbero essere riaperti illegalmente, e anche nei tradizionali luoghi di assembramento, come strade e piazze delle città.

Ecco in sunto i divieti da oggi 31 dicembre fino a domenica 3 gennaio

Sono vietati tutti gli spostamenti, tranne che per lavoro, salute o necessità, compresi quelli fra Comuni e fra Regioni

Dalle 22 alle 5 è sempre in vigore il coprifuoco (il 1 gennaio fino alle 7 di mattina)

Sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

È consigliato avere sempre con sé l’autocertificazione

Ecco dove scaricare l’autocertificazione:

Italia in zona rossa, ecco il modulo di autocertificazione

Tra l’altro le restrizioni di Capodanno potrebbero non essere le ultime per gli italiani. A confermarlo il premier Giuseppe Conte ieri nella conferenza di fine anno.

Iss-Ministero Salute: in Liguria Rt 1.07, misure restrittive anche dopo il 6 gennaio