Liguria, vaccinazione prioritaria per i disabili. Pd: impegno in tempi brevi

“È stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno proposto dal gruppo del Pd che chiede la vaccinazione contro il Covid-19 dei pazienti e degli operatori dei servizi residenziali e diurni per disabili e per pazienti psichiatrici. Un impegno che, come chiede il documento presentato oggi in aula, dovrà essere assunto in tempi brevi e prioritariamente dalla giunta Toti”.

Lo hanno riferito i consiglieri regionali del Pd a seguito della riunione consiliare di oggi.

“Questa richiesta – ha spiegato il consigliere Pippo Rossetti – nasce dalla constatazione che, nel corso della prima ondata di Covid-19, non solo le Rsa per anziani, ma anche le strutture per disabili e psichiatrici sono diventate dei veri e propri focolai.

E visto che la Regione Liguria ha iniziato la campagna di vaccinazione per medici, infermieri e operatori socio sanitari non solo del servizio pubblico, ma anche di tutte le strutture private, abbiamo chiesto che ciò avvenga anche per i pazienti che appartengono ad altre categorie a rischio come le residenze per disabili e malati psichiatrici.

Ringrazio i capigruppo di maggioranza e opposizione per avere condiviso questo nostro appello, firmando e votando l’ordine del giorno”.

“Ricordiamo – hanno aggiunto i consiglieri del Pd – che le strutture residenziali e diurne per disabili e per psichiatrici sono state duramente colpite dal dilagare del Covid-19.

Grazie all’impegno assunto da Regione Liguria, queste strutture potranno, già nei prossimi giorni, accordarsi con le Asl per completare la vaccinazione che, paradossalmente, avrebbe riguardato gli operatori, ma non i loro pazienti seguiti nelle residenze e nei diurni”.