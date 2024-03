Liguria remiera in buona forma a primo Meeting nazionale Piediluco

Campanini porta lo Speranza Pra‘ al quinto posto nel singolo Under 19

Liguria remiera in buona forma a Piediluco in occasione del primo Meeting Nazionale. Davide Campanini porta lo Speranza Pra‘ al quinto posto nel singolo Under 19. Poco dopo arriva l’argento di Alice Lauletta nel singolo Under 17.

La Canottieri Sampierdarenesi è quarta nel 2 senza Junior con Cappagli e Schirinzi. Jacopo Costa è secondo nel 4 di coppia Under 19 nel misto Garda-Menaggio-Sampierdarenesi, in una specialità in cui il Rowing, con Bordo, Cacciacarne, Mondini e Speciale, è quarto. Irene Dominici (Rowing) è seconda nell’otto Under 19.

Nell’otto Under 19 bronzo per il misto Rowing-Flora-Gavirate con Barabino, Cacciacarne, Mondini, Speciale, Bordo e il timoniere Tronconi. Nel 4 di coppia Under 19 il quarto posto del misto Rowing (Dominici-Pecorella)-Speranza (Cambiaso)-Santo Stefano al Mare (Ramella).

Quarti anche Treccani e Pozzobon (Rowing) nel 4 senza Under 19 misto Monate Davide Mumolo (Fiamme Oro-Elpis Genova) conquista il secondo posto nel singolo Senior alle spalle del finanziere Andrea Panizza. Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle-Murcarolo) è argento nel 4 senza Senior.