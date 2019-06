Liguria Pride 2019 a Genova: percorso e modifiche viabilità

Oggi a Genova, per il quinto anno consecutivo, si svolge il Liguria Pride 2019.

Si tratta di un evento che richiama in città migliaia di persone dalla Liguria e non solo che manifestano per il riconoscimento dei propri diritti e per abbattere l’omofobia e denunciare gli atti di violenza, esclusione e discriminazione.

Lo slogan di quest’anno sarà: ‘Genova Better Than This’.

L’anno passato il Comune di Genova, non aveva concesso il patrocinio e quest’anno gli organizzatori non lo hanno, pertanto, richiesto.

Proprio per questa edizione il sindaco di Genova Marco Bucci potrebbe salutare il corteo.

C’è chi sostiene che il primo cittadino potrebbe arrivare poco prima della partenza del corteo, prevista intorno alle 16 in via San Benedetto, o potrebbe raggiungere la manifestazione lungo il percorso. Ma dal Comune non viene confermata l’indiscrezione.

Il percorso

L’appuntamento è per le 15 in via San Benedetto, da dove partirà alle 16, il corteo che terminerà in Piazza De Ferrari.

il corteo passerà davanti alla Stazione Principe, attraverserà via Balbi, piazza della Nunziata, piazza Portello, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume, via XX Settembre per arrivare, intorno alle 19.30 in piazza De Ferrari.

Dalle 20 in poi, ai giardini Luzzati è previsto l’aperitivo Pride.

Le modifiche alla vibilità

In via San Benedetto è istituito il divieto di circolazione, sosta e fermata con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli inadempienti dalle ore 11 fino a cessata esigenza.

In via Abbiate è istituito il divieto di circolazione veicolare dalle ore 14.30 fino a cessata esigenza.

In via Mura degli Zingari è istituito il divieto della circolazione veicolare dalle ore 16 fino a cessata esigenza.

Durante la fase di passaggio dalle ore 15 e fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito segnalato di volta in volta dal personale di Polizia Locale, lungo questo itinerario:

piazza Principe – via Andrea Doria – piazza Acquaverde – via Balbi – piazza della Nunziata – largo Zecca – galleria Garibaldi – piazza Portello – galleria Bixio – piazza Corvetto – via Santi Giacomo e Filippo – via Serra – via Fiume – via XX Settembre – piazza De Ferrari con arrivo previsto per le ore 20 circa.

In via Dante, tratto lato mare, dalle ore 19 alle ore 21 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta e fermata veicolare, con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli inadempienti, esclusi veicoli afferenti alla manifestazione.

Le modifiche dei percorsi dei bus

Linee 3, 38, SP e Volabus.

In direzione levante i bus, giunti in fondo a via Buozzi, proseguiranno per via Adua, via Fanti d’Italia, piazza del Principe, via Doria dove riprenderanno percorso regolare

direzione ponente i bus, giunti al termine di via Doria, proseguiranno per piazza del Principe, via Fanti d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprenderanno percorso regolare.

Linea FP

In direzione Principe i bus, giunti al termine di via Buozzi, proseguiranno per via Adua, via Fanti d’Italia dove effettueranno regolare capolinea

direzione Fillak i bus, in partenza dal capolinea di via Fanti d’Italia, proseguiranno per piazza del Principe, via Fanti d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 20 e 32

In direzione levante percorso regolare; in direzione ponente i bus, giunti al termine di via Doria, proseguiranno per piazza del Principe, via Fanti d’Italia, via Adua, via Buozzi dove riprenderanno percorso regolare.