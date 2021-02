Liguria in zona gialla, Toti: non è un liberi tutti, prudenza e buonsenso

La Liguria a partire da oggi è in zona gialla con la riapertura di diverse attività, oltre a mostre e musei con un notevole impatto sull’indotto.

E’ necessario però mantenere alta l’attenzione, usare il buonsenso e rispettare le norme anticontagio.

“Da oggi la Liguria passa in zona gialla. Questa mattina finalmente ripartono più di 12 mila attività, oltre ai musei e alle mostre – dichiara il presidente della Regione Toti. I liguri si riappropriano di un pezzetto importante della loro normalità, guadagnato con i sacrifici e gli sforzi incessanti di queste ultime settimane.”

“La responsabilità che ci ha portati fin qui – aggiunge – è la stessa che dobbiamo dimostrare adesso: la zona gialla non è un ‘liberi tutti’ ma un’opportunità per far vedere che, con attenzione e buonsenso, questo per la Liguria non sarà un traguardo temporaneo ma un punto di partenza, per migliorare ancora insieme.

E per permettere, anche a chi è oggi ancora fermo, di ripartire al più presto. Servono prudenza, coraggio e fiducia. E sono certo che i liguri ne avranno”.