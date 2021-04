Libertà, domani Protesta Ligure a De Ferrari contro il Governo: è una nuova guerra

“Resistere. Ci stiamo organizzando per domani ore 15 piazza De Ferrari Genova per cercare di eliminare la disparità tra locali all’aperto e al chiuso, in modo che si possa lavorare in egual maniera senza avere l’incubo del meteo. Sono invitati anche amici e clienti stufi di non poter andare nei loro locali preferiti o di non potersi recare a cena e pranzo perché piove”.

Lo hanno comunicato oggi su fb i responsabili di ProtestaLigure, che hanno invitato la cittadinanza alla manifestazione contro le restrizioni imposte dal Governo per l’emergenza coronavirus.

“Chiediamo ai colleghi ristoratori – hanno aggiunto – di portare 1 tavolo e 2 sedie ‘mise en place’ e di vestirsi da cuochi. Invece, i rappresentanti delle altre categorie fungeranno da clienti”.

“Piazza de Ferrari 25 aprile 1945 la Liberazione. Piazza de Ferrari 25 aprile 2021 l’inizio di una nuova guerra” per la libertà, riporta il testo di un post pubblicato oggi sulla pagina del gruppo fb La #ProtestaLigure.