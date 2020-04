Yoga @ Home, lezioni di Yoga nelle nostre case. Progetto gestito da Lucia Ragazzi e lo Staff di Essere Yoga e Benessere, Free Yoga e Insegno Yoga.

In casa stiamo al sicuro, ma per mantenersi davvero in salute è importante anche gestire lo stress derivante da questa situazione. La pratica dello yoga permette il raggiungimento di un benessere che coinvolge corpo, mente, emozioni ed in questo difficile periodo può diventare un aiuto per tutti.

Per questo è nato il progetto Yoga @ Home – lezioni online a casa, gestito da Lucia Ragazzi e lo staff di Essere Yoga e Benessere, Free Yoga e Insegno Yoga, coinvolgendo centri, insegnanti e praticanti di tutta Italia.

Lezioni yoga online a casa per adulti, bambini, terza età, sportivi e donne in gravidanza, per principianti e per praticanti più esperti. Per chi ama un approccio dolce o per chi desidera una pratica dinamica.

Spazio anche alla meditazione ed alle tecniche di respirazione pranayama.

Tutti possono praticare yoga, comodamente da casa, al mattino, al pomeriggio ed alla sera.

I praticanti sono guidati in diretta da insegnanti qualificati che interagiscono con loro in ogni momento, rendendo la lezione yoga online molto simile ad una normale lezione.

Questa è la grande differenza rispetto a video pre-registrati di insegnanti yoga che eseguono la pratica senza alcun contatto, neppure virtuale tra insegnante ed allievo.

Il web offre oggi uno strumento indispensabile per avvicinare studenti ed insegnanti.

Cogliere questa opportunità permette di continuare a diffondere la scienza dello yoga e contribuire al benessere di tutti.

