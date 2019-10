Lezioni di Storia e cucina al Teatro della Corte

Lezioni di Storia: a tavola con Pellegrino Artusi

Domenica 20 ottobre alle ore 11 al Teatro della Corte si terrà la quarta Lezione di Storia che, oltre a raccontare la vita e le imprese di un altro protagonista della storia italiana, promette di regalare preziosi consigli culinari. Si parlerà del celebre gastronomo Pellegrino Artusi, autore de La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, il libro di cucina per antonomasia, meglio noto come “l’Artusi”.

A presiedere la lezione lo storico Massimo Montanari, specializzato in storia dell’alimentazione, che insegna all’Università di Bologna.

“Il carattere degli Italiani” è il tema conduttore della terza edizione della rassegna di Lezioni di Storia, organizzata dal Teatro Nazionale di Genova e dagli Editori Laterza. Il tema sarà articolato attraverso l’analisi e il racconto di cinque figure storiche che hanno contribuito a formare il carattere degli italiani, così come è percepito da noi stessi e da chi ci guarda dall’estero. Un’analisi che potrà riservare qualche sorpresa, smentendo quei tratti dell’italianità che possono apparire come ovvi e ovvi non sono.