Negli Uci Cinemas Shining extended edition

Il 21 e 22 ottobre alle 20:30 negli UCI Cinemas per la prima volta in Italia arriva SHINING – EXTENDED EDITION con 24 minuti di scene inedite

In anteprima un contenuto speciale di “Doctor Sleep”, il seguito della storia di Danny Torrance, in arrivo al cinema dal 31 ottobre

A quasi quarant’anni dalla sua uscita, “Shining”, il capolavoro dell’horror diretto da Stanley Kubrick nel 1980, torna al cinema e per la prima volta in Italia nella versione estesa americana della durata di 144 minuti, con 24 minuti di scene inedite. Il 21 e 22 Ottobre “Shining – Extended Edition” arriverà infatti nelle multisale del Circuito UCI; gli spettatori avranno inoltre l’occasione di vedere in anteprima un contenuto speciale di “Doctor Sleep”, il seguito della storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all’Overlook Hotel in Shining, con protagonista Ewan McGregor e in arrivo al cinema dal 31 Ottobre. In questa nuova edizione, per la gioia di tutti i fan del film, sarà sempre Giancarlo Giannini a prestare la propria voce, per il doppiaggio italiano, al personaggio di Jack Torrance.

La rimasterizzazione in 4K è stata realizzata usando una nuova scansione in 4K del negativo originale in 35mm al Warner Bros. Motion Picture Imaging. Il regista Steven Spielberg e l’ex assistente personale di Stanley Kubrick, Leon Vitali, hanno lavorato a stretto contatto con il team Warner Bros. durante il processo di mastering. Considerato come uno dei più grandi film horror mai realizzati, Shining è diretto e prodotto da Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, e vede il Premio Oscar® Jack Nicholson vestire i panni dell’iconico personaggio Jack Torrance. Nel cast anche Shelley Duvall, che interpreta Wendy Torrance, Scatman Crothers nel ruolo di Dick Halloran e Danny Lloyd in quello di Danny Torrance.