L’evento B2B più accreditato di Italia sbarca a Genova con un ricco programma a La Panoramica Festival 2022-2023

L’importanza della terza Missione del PNRR che dispone una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, che possa aumentare l’elettrificazione dei trasporti e la digitalizzazione, e migliorare la competitività complessiva del Paese.

Elettrico o ad idrogeno, qual è il futuro della mobilità?

giovedì 15 settembre 2022

14:00 16:00

La partita della mobilità sostenibile del futuro potrà contare su due soluzioni con il potenziale per diventare complementari, come l’elettrico e l’idrogeno. Tratteremo insieme ai principali player di mercato, alle case automobilistiche e alle concessionarie i loro modelli di business, le tecnologie a disposizione e i vantaggi di queste due soluzioni per la decarbonizzazione.

La logistica sostenibile, nuovi modelli a zero emissioni

giovedì 15 settembre 2022

16:00 18:00

Come il settore della logistica, in particolare per le consegne dell’ultimo miglio, deve essere ripensato secondo il diktat dell’elettrico partendo da una strategia nazionale che abbia l’obiettivo di sviluppare un trasporto merci a zero emissioni. Cargo bike concepite per trasportare carichi pesanti, mezzi a minor impatto possibile, punti strategici di raccolta in città, sono i punti chiave del nuovo paradigma della logistica, che risolve i problemi di traffico, parcheggio e ingorghi, abbattendo allo stesso tempo emissioni e tempistiche.

L’innovazione dell’automotive a Genova

giovedì 15 settembre 2022

16:00 17:30

TALENT GARDEN – Sala Interna

Genova, nonostante una, lunga tradizione industriale nella meccanica, è normalmente considerata come un palcoscenico estraneo al mondo automotive. Eppure proprio a Genova stanno nascendo una serie di progetti mirati all’innovazione nel settore automobilistico: dalle proposte di mobilità urbana del cordo di Design del Prodotto del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova al catalogo di open innovation e le call dedicate al motorsport proposte da Motors Grouping.

Il “mare” delle tecnologie per la transizione ecologica

giovedì 15 settembre 2022

18:00 19:00

L’industria nautica e l’economia del mare in generale scommettono su sostenibilità e innovazione, collocando temi quali l’elettrificazione, la decarbonizzazione, il bio-fueling tra le priorità della sua agenda dei prossimi anni.

La nuova frontiera del TPL: MaaS e trasporto a chiamata

venerdì 16 settembre 2022

09:30 12:00

Spostamenti su misura, digitalizzazione, intermodalità e sostenibilità: sono le parole chiave della rivoluzione che sta oggi vivendo il trasporto pubblico locale grazie allo sviluppo di progetti di Mobility as a Service e di servizi di trasporto a chiamata. Nuovi trend e sfide che vedono impegnati autorità ed operatori per fornire ai cittadini un servizio più accessibile e un’esperienza utenti migliorata.

Come la digitalizzazione nel mondo dell’auto sta indirizzando nuovi modelli di business

venerdì 16 settembre 2022

10:00 11:30

TALENT GARDEN – Sala Interna

Il digital twin, i simulatori di guida sempre più realistici ed il software stanno collegando il mondo dell’automobile a nuovi modelli di business.

Il mondo delle startup visto dall’interno dell’acceleratore mobility della rete nazionale CDP: Motor Valley Accelerator

venerdì 16 settembre 2022

12:00 13:00

TALENT GARDEN – Sala Interna

Nel cuore della Motor Valley si uniscono il fondo “Acceleratori” Cassa Depositi e Prestiti con prestigiosi partners per investire nei migliori innovatori; vengono presentate le start up che hanno seguito il percorso di accelerazione.

Mobilità attiva e alternativa per una città davvero intelligente venerdì 16 settembre 2022 ore 14:30 17:00

Obiettivo: generare uno spazio urbano più democratico e su misura d’uomo. Per farlo bisogna rendere sempre più protagonista la mobilità attiva e alternativa, che sia a piedi, in monopattino o in bicicletta. Incentivare poi l’utilizzo di mezzi in sharing è una strategia politica vincente, ancor più nell’ottica della Città dei 15 minuti, concetto nato a Parigi e che per contagio si avvierà anche nelle altre città d’Europa.