L’esercitazione militare Usa ECR 20 in Europa è ridotta

“Exercise Cold Response 20”, una delle maggiori esercitazioni militari tra Usa e diverse nazioni europee è stata ridotta. Il comando delle forze Usa in Europa ha così annunciato:

«La decisione è una misura precauzionale in risposta all’epidemia in corso di COVID-19 e per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti e della popolazione locale. La salute delle nostre truppe continua ad essere una priorità assoluta e siamo impegnati a mantenere la preparazione della missione.»

Questo annuncio è stato pubblicato dal canale CNN Style US Military. La decisione è stata presa dal capo del quartier generale congiunto norvegese, il generale Rune Jakobsen, in cooperazione con la leadership delle forze armate norvegesi.

L’esercitazione vedeva la partecipazione di oltre 15.000 uomini e doveva svolgersi sopra il circolo polare artico. I Paesi coinvolti erano Belgio, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Svezia, Regno Unito e Usa, secondo quanto riporta la CNN. «Mettendo fine all’esercitazione ora, eviteremo anche ogni pressione non necessaria sul sistema sanitario civile, per esempio con malattie tra i soldati, incidenti o test del coronavirus tra il personale.» Ha detto Jakobsen.

Il comando delle forze Usa in Europa ha spiegato che il coinvolgimento americano nell’esercitazione, “Exercise Defender-Europe 20”:

«Dopo un attento esame delle attività di esercizio Defender-Europe 20 in corso e alla luce dell’attuale epidemia di coronavirus, modificheremo l’esercizio riducendo il numero di U.S. partecipanti. Le attività associate all’esercizio saranno adattate di conseguenza e lavoreremo a stretto contatto con Alleati e partner per raggiungere i nostri obiettivi di formazione più importanti. Il movimento del personale militare statunitense in Europa, Asia e Medio Oriente si ritrova sotto maggiori restrizioni per contribuire a prevenire la diffusione del virus.» ABov

Quanto comunicato è stato tratto dal sito U.S. Army Europe

“After careful review of the ongoing Defender-Europe 20 exercise activities and in light of the current Coronavirus outbreak, we will modify the exercise by reducing the number of U.S. participants. Activities associated with the exercise will be adjusted accordingly and we’ll work closely with Allies and partners to meet our highest priority training objectives.

The health protection of our force, and that of our Allies and partners, is a top concern. We take the Coronavirus outbreak seriously and are confident that by making this important decision we’ll continue to do our part to prevent the further spread of the virus, while still maximizing our efforts to advance our alliances and partnerships and enhancing our comprehensive readiness to address any crisis or contingency. As we work through the arrangements with our Allies and partners, we’ll provide additional updates.”