L’Entella cade in casa con la Pro Patria

E’ successo quello che non ti aspetti. L’Entella cede nel turno settimanale di campionato contro la Pro Patria.

C’era molta attesa tra i sostenitori biancocelesti per questo incontro, ma le cose non sono andate come tutti pensavano.

I bustocchi espugna cosi il Comunale grazie ad un gol di Gucci che al 48’ anticipa l’uscita poco convinta di Paroni e tutto solo ha il tempo per mettere in rete di testa con comodità.

Per la formazione ospite un successo insperato, che la rilancia in classifica.

C’è da dire che il primo tempo non ha fatto vedere grandi cose dalle due formazioni; probabilmente l’Entella comincia – giustamente – ad accusare la stanchezza per questo stressante inizio di campionato imposto da cervellotiche decisioni della Federcalcio. Mettiamo poi in conto anche lo sforzo sostenuto giovedì scorso in Coppa Italia nella gara vittoriosa sul Genoa e poi l’impegno profuso nel derby vittorioso -grazie ad un autogol- con l’Albissola.

Quindi Boscaglia attua tanti cambiamenti rispetto alla partita di domenica scorsa, mandando tra i pali Paroni, con Crialese e Belli sulle corsie laterali, coadiuvati al centro da Pellizzer e Benedetti. A metà campo spazio a Di Paola con a supporto Ardizzone e Icardi. Il trittico d’attacco è formato da Nizzetto più arretrato ed il tandem Diaw e Petrovic a cercare di scardinare la difesa bustocca.

Primo tempo dicevamo senza acuti e per contro piroettante l’inizio della ripresa, con il gol, fortunoso, già descritto di Gucci.

I padroni di casa hanno attaccato per tutti i minuti restanti, ma con poca lucidità, tanto che nel recupero era ancora la Pro Patria a sfiorare il gol del raddoppio, con l’Entella sbilanciata alla disperata ricerca del pari con Mastrogioanni.

Boscaglia ha attuato diversi cambi, ma questa volta non c’è stato nulla da fare; neppure l’ingresso nel finale del beniamino del pubblico Mota Carvalho questa volta è servito.

E l’Entella si deve così inchinare per la prima volta in casa di fronte al proprio pubblico.

Nulla di allarmante, visto che la capolista carrarese ha rallentato sul campo di Vercelli contro il sorprendente Gozzano.

Non c’è però tempo per respirare.

Domenica si torna a viaggiare con meta Arezzo, squadra da zone alte in graduatoria.

Parlando di classifica, la capolista Carrarese conta 31 punti.

L’Entella ne ha 22, è staccata di 9 lunghezze.

Ma prestiamo attenzione: i liguri hanno già giocato 16 gare, i biancocelesti ben 6 di meno!

Insomma, dimentichiamo i “fasti” di Coppa Italia e torniamo a giocare “da Entella”… la vetta della graduatoria, fate due conti, è vicina!

Franco Ricciardi

Il tabellino

VIRTUS ENTELLA – PRO PATRIA 0-1 (0-0)

Marcatore: Gucci (PP) al 1′ st.

VIRTUS ENTELLA (4-4-2): Paroni, Belli, Benedetti, Pellizzer, Crialese (42′ s.t. 28 Martinho); Icardi, Ardizzone (13′ s.t. Adorjan), Di Paola (13’s.t. Paolucci), Nizzetto; Diaw (25′ s.t. Puntoriere), Petrovic (13′ s.t. Mota Carvalho). A disposizione: Massolo, Cleur, Zigrossi, Baroni, Di Cosmo, Germoni, De Rigo. All. Boscaglia.

PRO PATRIA (3-5-2): Tornaghi; Battistini, Zaro, Boffelli; Mora, Gazo (40′ s.t. Galli), Bertoni (24′ s.t. Pedone), Ghioldi (12′ s.t. Fietta), Sane; Le Noci (12′ s.t. Santana), Gucci (40′ s.t. Mastroianni). A disposizione: Mangano, Marcone, Molnar, Disabato. All. Javorcic.

Arbitro: Gino Garofalo di Torre del Greco (Pietro Pascali e Fernando Caviano di Bologna).

Note. Giornata fredda e nuvolosa. Terreno di gioco (sintetico) in buone condizioni. Ammoniti: Gucci, Gazo (PP); Nizzetto, Mota Carvalho, Adorjan (ENT). Calci d’angolo: 15-5. Recupero: 3′ e 4′.

Franco Ricciardi è nato a Genova nel 1955. Giornalista iscritto all’Albo dal 1980, ha collaborato e collabora con le più importanti testate genovesi, Il Secolo XIX, Il Lavoro, La Repubblica, il Corriere Mercantile ed è stato tra i primissimi radiotelecronisti genovesi (Radio Liguria 1, Telecittà, Telegenova, Primo Canale.

Negli anni 80 fondò, come editore, il giornale “Noi Genoani”, che veniva distribuito allo Stadio”.