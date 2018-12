Serie C, Consiglio Federale il 18 dicembre

Le promozioni in B potrebbero essere 7!

C’è molta attesa per il Consiglio Federale in programma la prossima settimana, precisamente il giorno 18 dicembre.

Molte le decisioni da prendere, tra tutte il capitolo promozioni e retrocessioni del Campionato di Serie C, piombato nel caos per le “non decisioni” di chi governa la serie superiore, con danni sportivi ed economici ingenti per tante squadre, in primi la Virtus Entella Chiavari.

Di questo mercoledì mattino ha parlato – in esclusiva per TuttoC.com – Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro.

Chiamato ad un parere sulla richiesta del neo presidente della Serie B Mauro Balata di avere tre retrocessioni in C a fronte di 6 promozioni in caletterai, Ghirelli ha risposto: “Ritengo ci siano tutte le condizioni per andare nella direzione giusta. Non parlo di numeri, prima voglio confrontarmi con i miei presidenti. Il 18 dicembre si deciderà tutto nel Consiglio Federale. Il 17 avrò un’assemblea con i massimi dirigenti dei club di C. Con loro decideremo la strategia da portare avanti, basata su due elementi. Il primo è la lealtà verso il progetto di riforma. Il secondo è che ad agosto è stato stramato, falciato un nostro diritto. E evidente che c’è un errore al quale porre rimedio, un diritto da restituire. Le società che ambivano al ripescaggio erano ciclisti del Giro d’Italia a cui hanno tolto le biciclette nell’ultima tappa. Le idee che abbiamo sono molto chiare: nella mia assemblea di Lega Pro farò una relazione lunga non più di 5 minuti su come presentarci il giorno dopo in consiglio. Resta di positivo che, dopo una cosa di questo genere, sono cambiati gli uomini a dirigere la Federazione”.

Da queste parole sembra chiaro che la direzione Federale voglia porre in qualche modo rimedio alle ingiustizie fatte la scorsa estate. E le promozione in serie B invece di 4 sarebbero così 6.

Addirittura se dalla B, come succede adesso, le retrocessioni fossero 4, allora le promosse sarebbero 7, con il ritorno a 22 squadre del campionato.

Promosse due per girone, più una settimana per meriti sportivi… Ed a questo punto viene spontaneo un nome: l’Entella, massacrata federalmente la scorsa estate.

Franco Ricciardi

Franco Ricciardi è nato a Genova nel 1955. Giornalista iscritto all’Albo dal 1980, ha collaborato e collabora con le più importanti testate genovesi, Il Secolo XIX, Il Lavoro, La Repubblica, il Corriere Mercantile ed è stato tra i primissimi radiotelecronisti genovesi (Radio Liguria 1, Telecittà, Telegenova, Primo Canale.

Negli anni 80 fondò, come editore, il giornale “Noi Genoani”, che veniva distribuito allo Stadio”.