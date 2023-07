Lega Giovani, Grisolia nomina Ghezzi nuovo commissario provinciale di Savona

Cambio al vertice della Lega Giovani della Provincia di Savona. Oggi il commissario della Lega Giovani Liguria Giuseppe Grisolia ha comunicato di avere nominato il savonese Edoardo Ghezzi come nuovo commissario provinciale.

“Ringrazio il consigliere comunale di Savona Andrea Frigerio – ha dichiarato Grisolia – per avere fatto crescere il gruppo e per lavoro svolto in questi anni. Edoardo Ghezzi da diversi anni ha dimostrato un grandissimo impegno nelle attività organizzate sul territorio e ha messo in evidenza il suo spirito di iniziativa che è stato riconosciuto da tutto il gruppo.

A lui e ad Andrea Cavalleri, già assessore del Comune di Cengio, nuovo responsabile organizzativo che dovrà collaborare nell’organizzazione del movimento, i migliori auguri di buon lavoro”.