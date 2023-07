Mezzanego, Rixi: demolire edificio fatiscente che strozza viabilità Val d’Aveto

“A Mezzanego, in provincia di Genova, va demolito un edificio ormai fatiscente per ampliare la strada statale 586. Non ci sono alternative per una svolta che sarebbe storica per l’intera Val d’Aveto. Elimineremo una strettoia che, di fatto, strozza l’intera economia del territorio”.

Lo ha dichiarato stamane il deputato genovese e viceministro del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi (Lega).

“Entro pochi giorni – ha aggiunto Rixi – la strada sarà riaperta in sicurezza, contestualmente all’avvio dell’iter per i lavori di demolizione. Nel frattempo Anas ha ricevuto il mandato per trovare un accordo coi proprietari dell’immobile affinché si arrivi ad una soluzione definitiva per la viabilità, nell’interesse di tutta la Val d’Aveto”.