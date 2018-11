Le zucche: come cucinarle per rendere felici i buongustai

In concomitanza della festa della zucca in località Murta, nel cuore della Val Polcevera proponiamo varie ricette che si preparano nella simpatica località della Val Polcvera e in Liguria.

Torta di Zucca alla Murtese: Lessate la zucca in poca acqua e poi strizzata con forza. Aggiungete farina, polenta, latte, panna e salate a piacere, poi impastate per amalgamare il ripieno. Preparare una teglia ben oliata con una sfoglia di pasta salata, deponete la pasta ben tirata con il mattarello, versatevi il ripieno e spalmate sopra la panna rimasta, quindi infornate preferibilmente in un forno a legna.

Ingredienti: 1 Kg di Zucca trombetta, 150 g di farina, 75 g di polenta, mezzo litro di latte, panna liquida a piacere, sfoglia salata, sale.

Tipica ricetta di Murta : Panini di Zucca. Preparare 400 g di farina, unire il lievito sciolto in acqua tiepida, burro, la zucca precedentemente lessata e fatta asciugare in forno, lo zucchero, il sale e la pasta da pane. Lavorate l’impasto fino ad ottenere un ripieno morbido e ben amalgamato, poi lasciate lievitare ben coperto per 4/5 ore.

Quindi impastate e formate tante noci di pasta che allineerete distanziate su una placca da forno imburrata. Lasciate quindi nuovamente lievitare. Prima di infornare a 180° per 20 minuti, spennellate i panini con uovo sbattuto e cospargeteli di granella di zucchero.

Ingredienti: 500 g di Zucca lessata, 400 g di farina, 200 g di pasta da pane, 80 g di zucchero, 50 g di burro,15 g di lievito di birra, granella di zucchero, un pizzico di sale, uovo.

Risotto con i fiori di Zucca. Questa ricetta e’ molto semplice da eseguire. Chi ha nell’orto le zucche può usare i fiori dalla pianta, che ne riproduce continuamente e separatamente dai frutti. I fiori si possono trovare nei supermercati a mazzetti, scegliere quelli di giornata perche si decompongono velocemente. Pulite la parte inferiore verde, assieme al pistillo e il calice di colore giallo, lavare sotto acqua corrente;

fare sfriggere le corolle in un tegame con dell’olio extra vergine di oliva e del burro, la quantità si riduce notevolmente per la disidratazione, mettere il riso e rimescolare aggiungendo del brodo di carne o vegetale. Dopo 20 minuti circa il riso è cotto, rendere cremoso con del burro e del parmigiano grattugiato. Si può arricchire aggiungendo del Gorgonzola o Emmental o sottilette e per colorarlo, mettere una punta di zafferano.

Farinata di zucca. È la farinata di zucca, una ricetta gustosa quanto antica e poco conosciuta. Nata tra i borghi di Sestri Ponente, Pegli, Pra’ e Voltri non è da confondersi con la famosa farinata di ceci; ma non è neppure un polpettone o una torta di zucca. È un piatto tipico locale con una sfoglia di farina, acqua, sale e una farcia di zucca cruda, formaggio, origano, cotta nel forno in una teglia bassa.

Ottima per una cena leggera e ideale come antipasto la farinata di zucca è una cartolina gastronomica che trasmette il profumo della tradizione genovese.

Ingredienti: per la sfoglia: 200 gr di farina, 2 cucchiai di olio di oliva (30 ml), 1 pizzico di sale, succo di zucca e acqua, per un totale di 100 ml. Ripieno: 1 kg di zucca (possibilmente con la polpa compatta e asciutta), 100 gr di parmigiano grattugiato, 3 cucchiai di origano

Preparazione:

Pulite la zucca dai semi e sbucciatela, grattugiate la polpa o tritatela finemente con il mixer.

Mettete la polpa a sgocciolare in uno scolapasta, in modo che perda l’eccesso di acqua ma ricordatevi di raccogliere il succo che servirà per la sfoglia.

Preparazione della sfoglia: in una ciotola mettete la farina, il sale, l’olio e 100 ml del succo della polpa della zucca; se non ne è stato raccolto abbastanza, aggiungete acqua. Impastate il tutto ottenendo un impasto morbido ed elastico, avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare per circa mezz’ora. Tirate la sfoglia preferibilmente con le mani e nel frattempo foderate un tegame unto di olio, lasciando cadere l’eccesso di pasta dai bordi.

Preparate la farcia mescolando la polpa della zucca con il formaggio e l’origano, regolando di sale se necessario. Stendere la farcia nel tegame, pareggiandola con il dorso di un cucchiaio, tagliate l’eccesso di pasta dal bordo e formate un cordoncino per chiuderla. Mettete in forno preriscaldato a 200 gradi per 30 minuti. Lasciate intiepidire prima di servire accompagnata da un vinello leggero. ABov