Mattinata difficile per il traffico a Genova

Intorno alle 7.30 si è verificato un doppio tamponamento tra Genova Bolzaneto e Busalla sulla A7 che ha prodotto fino a 7 chilomentri di coda e che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante e diverse auto e per il quale è rimasta ferita in modo leggero una donna che è stata trasportta all’ospedale Galliera.

Poi, intorno alle 8, in sopraelevata si è verificato un incidente che ha visto protagonista uno scooter ed ha paralizzato la strada in direzione Sampierdarena ma anche in direzione Foce per i tanti curiosi, in corsia opposta, che rallentavano in prossimità dell’incidente.

infine i lavori di asfaltatura all’altezza dello Stadio Carlini hanno causato rallentamenti dal levante verso il centro.