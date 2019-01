Le Valli dell’Opera: una convenzione tra Atp e Carlo Felice

Dopo la firma di venerdì scorso tra Carlo Felice ed Atp, che ha dato il via a una collaborazione tra l’azienda di trasporto e l’istituzione culturale, oggi è partita la vendita dei biglietti che consentiranno ai residenti delle vallate e del levante di andare a vedere Opera e Balletto al Teatro Carlo Felice, utilizzando un servizio dedicato.

I ticket sono in vendita presso le biglietterie Atp, gli uffici degli Enti Parco, le Pro Loco, o più semplicemente si possono acquistare on-line sul sito di Atp, cliccando www.atpesercizio.it/valliallopera.

Il primo appuntamento in programma è quello do domenica 3 febbraio con la rappresentazione de “La Bella Addormentata”, balletto sul ghiaccio di San Pietroburgo di Cajkovskij. Ci sarà tempo fino al prossimo 31 gennaio per prenotare il biglietto che permette di usufruire del servizio di trasporto.

Atp ha messo a disposizione delle persone che vivono nelle vallate della Città Metropolitana, nel Tigullio, nel Golfo Paradiso 4 bus di ultima generazione per collegare i comuni principali al Teatro Carlo Felice.

Dopo il balletto, il calendario di “Valli all’Opera” continuerà con cinque appuntamenti operistici: “Simon Boccanegra” il 17 febbraio, Don Pasquale 2 il 10 marzo, Tosca il 5 maggio, Cavalleria Rusticana/Pagliacci il 26 maggio e Madama Butterfly il 16 giugno.

In tutte le date i collegamenti tra il territorio e il Teatro Carlo Felice saranno assicurati da 4 diversi collegamenti. Un bus servirà Val Trebbia e Valle Scrivia con partenze da Torriglia, Montoggio, Casella e Busalla, con transito in autostrada ed arrivo al Teatro Carlo Felice alle ore 12.30 circa e ritorno previsto alle 19.30.

Un secondo bus collegherà la Valle Stura con partenza alle ore 11 da Rossiglione-Campoligure-Masone, con arrivo via autostrada al Teatro Carlo Felice alle ore 12.30 circa e rientro alle 19.30.

Partenza alle 11 anche dalla Fontanabuona da Carasco, passaggio a Bargagli e arrivo al Teatro Carlo Felice alle ore 12.30 circa, per rientrare alle 21 a Carasco.

Quarto bus ancora da levante, con partenza alle ore 11 da Sestri Levante, transito a Lavagna, Chiavari, Rapallo, Recco e arrivo via autostrada al Teatro Carlo Felice alle ore 12.30 circa. Ritorno con partenza alle ore 19:30 dal Teatro Carlo Felice.

Per quanto riguarda le tariffe, saranno molto convenienti e comprensive sia del biglietti di ingresso al Teatro Carlo Felice sia del servizio di trasporto: 49 euro a persona con la tariffa speciale di 96 euro per due persone. Prevista anche l’opzione del pranzo presso il Caffè del Teatro a prezzo convenuto.

Gli autobus utilizzati saranno dotati di 53 o 55 posti a sedere a seconda del modello, mentre il servizio verrà svolto con almeno 15 prenotazioni.

Inoltre, Atp Esercizio, in qualità di partner, metterà a disposizione del Teatro Carlo Felice un pullman granturismo, capace di trasportare orchestrali e maestranze laddove sia necessario per rappresentazioni sia in Italia che in Europa.

Il pullman granturismo porterà sulla carrozzeria il logo del Teatro Carlo Felice.