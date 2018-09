IMPERIA. 13 SETT. Sono una decina gli appuntamenti per gli appassionati della vela in programma nel fine settimana in Riviera ed in Primazona. Fra questi spiccano due campionati italiani riservati alle classi Hansa 303 (a Genova ) ed Open (a Santa Margherita Ligure). Queste le regate in programma.

A Sanremo proseguono fino a domenica le prove che vedono impegnata la flotta dei Dragoni. Si tratta del Paul & Shark Sanremo Dragon Grand Prix, che è organizzato dallo YC Sanremo.

A Varazze domenica si disputerà il Memorial Ettore Comini, classica manifestazione velica organizzata dalla Lega Navale di Varazze.

A Genova, sempre domenica, prenderà il via invece il Campionato della Lanterna, riservato ad imbarcazioni ORC, IRC, Libera e J24. L’ evento è organizzato dal Circolo Nautico N Marina Genova Aeroporto, con la collaborazione di ASPER.

Da domani fino a domenica, sempre a Genova si svolgerà il

Campionato Italiano della classe Hansa 303. La manifestazione è organizzata dalla Lega Navale Italiana di Sestri Ponente.

A Sori sabato ci sarà il Trofeo Francesco Bonomini “Checco”. In acqua la flotta della classe Optimist. Atteso un gran numero di giovani talenti nella gara organizzata dal CV Sori, valida anche quale terza tappa del Trofeo Golfo Paradiso.

Ancora a Sori, ma domenica, è in programma invece il Trofeo Divizia per le classi Laser. La gara è stata organizzata dal CV Sori.

A Santa Margherita Ligure sabato e domenica si disputeranno le regate valide per l’ assegnazione del titolo di Campione Italiano Open e del Trofeo Nucci Novi delle classe D-one. Le gare sono organizzate dalla Lega Navale di Santa S. Margherita Ligure.

A Chiavari, sabato e domenica, si regaterà per il Trofeo Marina Yachting. La gara è aperta ad imbarcazioni ORC, IRC e Classe Libera. Ad organizzare l’evento è lo YC Chiavari .

A Lerici, sabato e domenica, è in programma la classica “Lei e Lui e Tino x2”. Si sfideranno imbarcazioni delle classi ORC, Libera, Meteor e J24. La manifestazione è organizzata dal CV Erix, con la collaborazione della LNI La Spezia .

A Rapallo infine è prevista una veleggiata. Si tratta della tradizionale ed attesissima Bart’s Bash, manifestazione organizzata dal Circolo Nautico di Rapallo.

PAOLO ALMANZI