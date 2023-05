Le regate in Riviera nel fine settimana

A Sanremo ed Imperia in acqua le flotte IOR RORC e Meteor mentre da Varazze prenderà il via la seconda edizione della Rotta su Pisa

IMPERIA. 25 MAG. Mentre tutti i circoli velici della Riviera stanno organizzando il tradizionale Vela Day FIV che si terrà dal 2 al 4 giugno e che sarà una importante occasione per tutti i club velici per farsi conoscere ed avvicinare al mare nuovi appassionati (il Vela Day è rivolto a tutti coloro che hanno compiuto almeno 6 anni e desiderano avvicinarsi e scoprire da vicino l’affascinante mondo della vela) nel fine settimana sono previsti numerosi appuntamenti agonistici.

A Varazze domani è in programma la partenza della seconda edizione della “Rotta su Pisa” che vedrà al via il meglio della vela d’ Altura della Primazona. La manifestazione è riservata alle classi IRC ed ORC ed è organizzata dal Circolo Nautico di Varazze e dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. Il segnale di avviso per la partenza sarà dato domani sera alle ore 19 nelle acque antistanti il Molo Marinai d’Italia. L’ arrivo a Marina di Pisa avverrà nelle acque poste tra la foce dell’Arno e Marina di Pisa. La traversata sulla rotta migliore è prevista sulle 82 miglia nautiche.

A Sanremo da domani a domenica sarà in acqua la flotta IOR e RORC per il Meeting primaverile IOR e RORC. Ad organizzare la manifestazione è lo Yachting Club Sanremo. Ad Imperia dal 26 al 28 maggio si svolgerà la prima edizione della “Run Match Race” per la classe Meteor. Le regate sono organizzate dallo YC Imperia. A San Bartolomeo al Mare, sabato e domenica, sono previste la prima tappa del Campionato Ligure per la classe 420 e la regata zonale per la classe RS Feva. Le regate delle due flotte vengono organizzate dal Circolo Nautico San Bartolomeo al Mare.

A Bergeggi domenica è prevista la “Veleggiata tra le boe- AMP Bergeggi”. Si tratta della terza prova della manifestazione velica “Primavera Savonese”, organizzata dal Savona Yachting Club. Ad Arenzano domenica si disputerà la Coppa Onofrio Toso, riservata alla classe Oprimist. Ad organizzare l’evento è il Circolo Velico Arenzano.

Claudio Almanzi