Le regate del fine settimana in Primazona

LOANO- Appuntamenti velici da non perdere nel fine settimana in Primazona. Da oggi sono in programma una serie di importanti manifestazioni per la gioia non solo dei praticanti, ma anche degli appassionati.

A Loano è in programma la ottava ed ultima tappa del Campionato Invernale Marina di Loano per le classi ORC, IRC e Crociera. L’appuntamento per le barche d’Altura è organizzato dal Circolo Nautico Loano, dal Cnam di Alassio e dal Circolo Nautico del Finale, con la collaborazione ed il sostegno della Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano.

Alla vigilia dell’ ultima tappa in ORC guida “Roby e 14” di Massimo Schieroni, mentre nelle altre classi Libera Spi sono in testa “Kai Zen” (Giorgio Possio, Spi1), “Beatrice” (Giampiero Francese, Spi2) ed “Emma tre” (Emanuela Verrina, Spi3).

Domenica un’ora e trenta dopo il termine delle regate si terrà presso la sede del Circolo Nautico Loano la premiazione del Campionato invernale. Grazie alla disponibilità di Marina di Loano le barche potranno rimanere con ormeggio gratuito in porto fino a sabato 5 marzo.

A Sanremo si svolgerà il Festival della vela, quarta tappa del Campionato Invernale West Liguria per le classi ORC e IRC. Ad organizzare la manifestazione è lo Yacht Club Sanremo.

A Genova appuntamento di grande rilievo per la classe H22: si tratta dell’International Genoa Winter Contest. Ad organizzarlo è lo Yachting Club Italiano.

A Spezia infine si svolgerà il primo weekend delle Regate di Primavera Meteor. Le prove, che si disputeranno nel golfo spezzino, vedranno al via il meglio della classe a livello nazionale. Ad organizzare le regate sono il Circolo Velico Erix ed il Circolo Velico La Spezia.

CLAUDIO ALMANZI