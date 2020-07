Le regate del fine settimana in Liguria

Ceriale. Fine settimana ricco di appuntamenti per gli appassionati del mare e della vela. A Ceriale è in programma l’appuntamento più importante e poi ci sono altri eventi in tutta la costa da San Bartolomeo al Mare fino a La Spezia e riservate a numerose classi.

A Ceriale domenica si svolgerà la classica “Cerialevela” che vedrà impegnata una flotta composta da L’Equipe, 420 e Optimist. L’ evento è organizzato dalla Lega Navale Italiana di Ceriale. Per la classe L’Equipe la regata è valida per la ranking list. Il segnale della prima prova sarà dato alle ore 11. Saranno disputate la massimo tre prove per classe velica. Non saranno dati segnali di partenza dopo le ore 16. Lo scorso anno ad imporsi nella classe regina (quella dei 420) sono stati due loanesi, Nora Maraglia e Simone Cucatto. La coppia si presenta in grande forma e punta al bis, dopo aver già ottenuto quest’anno la vittoria nella Gironda Albenganese.

A San Bartolomeo al Mare, domenica si terrà il Memorial Ghigliazza Musso. L’ appuntamento è aperto a tutte le derive ed anche agli Optimist. Ad organizzare il memorial è il Circolo Nautico San Bartolomeo al Mare.

A Spotorno, domani e domenica, la Regata del Golfo. In acqua si vedrà la tradizionale grande flotta composta da tutte le derive, esclusi gli Optimist. La manifestazione è organizzata dalla Lega Navale Italiana di Spotorno.

A Monterosso al Mare, domenica un importante appuntamento: grande attesa per il tradizionale Trofeo Cenzino Sanna che vedrà impegnate le classi 470, Laser Standard, 420 e RS Feva. Ad organizzare la gara è il Circolo Velico Monterosso.

A La Spezia infine è in programma la terza prova del Campionato Zonale per le classi Laser. La gara è anche valida per il ranking e per la qualificazione ai campionati italiani.

PAOLO ALMANZI