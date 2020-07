Le regate del fine settimana in Liguria

SAVONA. 25 LUG. Fine settimana ricco di eventi per gli appassionati della vela. Da Albenga a la Spezia sono infatti in programma diversi appuntamenti riservati a molte classi.

Ad Albenga domani si svolgerà la classica “Gironda Albenganese” a cui possono partecipare le classi, Laser, 420, 470, L’Equipe e tutte le derive. L’ evento, che è organizzato dal Circolo Nautico Albenga, prenderà il via alle ore 11. Si disputerà una prova unica.

La classifica Overall, in tempo compensato, sarà redatta con la formula di Portsmouth, mentre la classifica in tempo reale vedrà le imbarcazioni suddivise per ogni classe che potrà essere premiata in presenza di almeno tre concorrenti per ciascuna classe. Le classi che non raggiungeranno i numeri minimi previsti, saranno raggruppate nella categoria “altre classi” e classificate in compensato con la formula di Porstmouth.

Nell’ ultima edizione disputata il successo è andato alle loanesi Laura Selvaggio ed Alice Secco, che hanno preceduto la coppia finalese Cernuschi-Ridolfi e l’ andorese Lorenzo Damonte. Vittoria per l’ alassino Lorenzo Careglio fra gli Juniores e per il laiguegliese Federico Conelli fra i Cadetti.

Ma torniamo alle altre regate del fine settimana.

A Genova, oggi e domani, si svolgerà una Selezione Zonale della Primazona. La gara sarà a squadre e riservata alla classe Optimist. Ad organizzare la manifestazione è il Circolo Nautico Ilva.

A Santa Margherita Ligure oggi e domani si svolegeranno la prima e la seconda giornata del Campionato del Tigullio, Trofeo Renato Lombardi. La flotta in acqua sarà composta dalle classi Dinghy 12’ e Laser. Il Campionato del Tigullio, dopo le due prime giornate di questo fine settimana, proseguirà nelle seguenti date: 8 e 9 agosto; 22 e 23 agosto, per chiudersi con l’ ultima prevista per il 12 settembre. Saranno disputate un massimo di 14 prove ed in ogni giornata potranno essere disputate al massimo 3 prove. La manifestazione è organizzata dal Circolo Velico Santa Margherita Ligure in collaborazione con la Fiv e AICD Dinghy 12.

A La Spezia oggi e domani è in programma una gara a squadre con Selezione zonale (II Zona) della classe Optimist. L’ evento è organizzato dal Circolo Velico La Spezia.

PAOLO ALMANZI