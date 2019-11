Le regate del fine settimana in Liguria

Ci sono molti appassionanti appuntamenti velici in questo fine settimana. Grande attesa per la disputa di ben quattro Campionati Invernali. Le regate in programma a Loano, Varazze, Genova, Lerici, Lavagna e Bogliasco.

SAVONA. 7 NOV. Fine settimana ricco di appuntamenti soprattutto per la Vela d’ Altura. Sono previsti ben quattro Campionati Invernali.

A Loano sono in programma la terza e la quarta giornata dell’ Invernale Marina di Loano per ORC, IRC, monotipi e mini Altura, organizzato dallo YC Marina di Loano con il Circolo Nautico Loano, il Cnam di Alassio ed il Circolo Nautico del Finale. A guidare la classifica è Massimo Schieroni con la sua velocissima “Roby e 14” prima sia in Orc che in Irc. Con Schieroni, sull’ imbarcazione dello YC Savona, ci sono Pietro Foriello, Massimo Mondini, Giovanni Calza, Luca Militando, Ottavio Cimarrosti, Giovanni Ferreri, Bruno Broccanello, Luca Maria Barberis, Bernardo Magrì, Biancamaria Schieroni, Marco Bonazzi e Mimma Ridolfi.

Fra i contendenti di “Roby e 14” grande desiderio di rivincita per “Emma 2” che occupa la terza piazza dietro a “Corto Maltese”(di Michele Colasante). Su Emma 2 ci sono Marco Toffanello, Emanuela Verrina, Maddalena Marcato, Edoardo Prandi, Vittoria Ferratini, Maurizio Parrinello, Alessandro Rigo, Maurizio Zunino, Mario Fonte ed Enrico Mensi. Grande voglia di riscatto anche per “Vega” (Salvatore Giuffrida) e “L’ Escargot” (Fabio Costa e Cesare Iacobucci) tutte e due imbarcazioni della Lega Navale di Setri Ponente.

A Varazze è invece prevista per il 9 e 10 novembre la seconda giornata del Trofeo Invernale Varazze per tutte le derive, organizzato dalla locale sezione della Lega Navale Italiana.

A Genova sabato e domenica si svolgeranno la settima giornata ed il recupero del Campionato della Lanterna. In acqua una agguerrita flotta che gareggerà suddivisa in IRC, ORC, J24 e Crociera. L’ evento è organizzato dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, dalla Lega Navale di Genova Sestri Ponente, dal Circolo Nautico Mandraccio e dal Circolo Nautico Luigi Rum.

A Lerici si terranno le Regate d’Autunno Meteor, organizzate dal Circolo Velico Erix, con la collaborazione della Scuola Velica della Marina Militare de La Spezia.

A Lavagna il 9 e 10 novembre nel Tigullio si disputeranno la prima e la seconda giornata della prima manche del 44esimo Campionato Invernale Golfo del Tigullio per ORC, IRC e monotipi. Lo organizza il Comitato Società Veliche del Tigullio, che è composto da CN Lavagna, CN Rapallo, CV Santa Margherita Ligure, le sezioni LNI di Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante, lo YC Sestri Levante e lo Yacht Club Italiano.

Nella passata edizione nel Golfo del Tigullio nell’ORC 1-2 c’è stato il successo di “Chestress 3”(Giancarlo Ghislanzoni). Nell’ORC 3-5 ad affermarsi è stata “Free Lance” (Federico Bianchi). Nel gruppo Zero avevano vinto i ragazzi di “Aria” (Giuliano Azzimonti, Roberto Preda), con “Mister Crab” (Roberto Lavagna) e “Miran” (Sergio Somaglia) rispettivamente primi nel Gruppo A e B.

A Bogliasco infine è in programma domenica il Trofeo Sergio Danero, riservato alle classi 420 e Laser ed organizzato dal Circolo Nautico Bogliasco.

PAOLO ALMANZI