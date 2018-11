Le regate del fine settimana in Liguria

SAVONA. 9 NOV. Anche in questo fine settimana sono numerosi gli appuntamenti velici in Liguria. I due più importanti sono senza dubbio i Campionati Invernali del Ponente e del Golfo del Tigullio. Gli appassionati potranno scegliere fra eventi che vedranno in gara le grandi imbarcazioni d’ Altura, o regate che vedranno invece impegnati i velisti più giovani.

A Varazze domenica è in programma la prima giornata del Campionato Invernale del Ponente. Si disputerà la prima manche della manifestazione “44 Autumn”. L’ evento è riservato alle imbarcazioni ORC, IRC, Gran Crociera, Libera e Monotipi. Ad organizzare le regate è il Varazze Circolo Nautico in collaborazione con il Circolo Nautico Celle, la Lega Navale Italiana di Savona e la Lega Navale Italiana di Sestri Ponente.

Lo scorso anno il Campionato del Ponente ha visto la vittoria in ORC di “Sotto Vuoto” di Fulvio Braga (Lega Navale Italiana Sestri Ponente) davanti a “Spirit of Nerina” di Paolo Sena (Varazze CN) ed a “Fenomeno” di Rinaldo Trucco (LNI Genova Sestri). Fra gli IRC si era invece imposta “Spirit of Nerina” su “Obsession” di Mario Rossello (LNI Savona) e “Scintilla J” di Antonio Macrì (YC Italiano). Nei Gran Crociera la vittoria del Campionato era andata Pisolo di Stefano Caironi (YC Sanremo) su “Wing” di Gianandrea Saettone (LNI Savona) e “Lullaby” di Andrea Nasuti (Lega Navale Savona). Tutte queste imbarcazioni saranno probabili protagoniste anche nell’ edizione di quest’anno.

Tornando invece alle gare del fine settimana, sabato e domenica nel Golfo del Tigullio è prevista la disputa della prima e della seconda giornata del Campionato Invernale del Golfo del Tigullio. In gara imbarcazioni delle classi ORC, IRC e Libera ed i monotipi. L’ evento è organizzato dal Comitato del Tigullio.

Sabato a Recco gareggeranno invece gli Optimist. In programma il classico Trofeo Calandrone. La manifestazione è organizzata dal C. Vela e Motore Recco. La regata sarà anche valida per il “Trofeo Golfo Paradiso” ed il “Trofeo Optimist Levante Genova 2018”.

Infine a Bogliasco domenica si terrà il Trofeo Andrea Gelmi, anche questo riservato alla classe Optimist ed organizzato dal Circolo Nautico Bogliasco. La regata è valida sia per il “Trofeo Golfo Paradiso”, sia per il “Trofeo Optimist Levante Genova 2018”.

PAOLO ALMANZI