Le piace Brahms? Giovedì 28 febbraio al Teatro del Casinò di Sanremo

Il pianoforte è interprete principale del concerto di giovedì prossimo 28 febbraio, alle ore 17.00, al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo.

Il solista in questa occasione sarà il Maestro russo Pavel Kachnov, mentre il Direttore sarà il francese Claude Villaret. Il programma prevede un brano contemporaneo ed un paio di classici di due grandi compositori, eccolo:

Magic Horse di Salvatore Frega (prima assoluta italiana)

Concerto n° 1 in Re minore Op. 15 per pianoforte ed orchestra di Johannes Brahms (1833/1897)

Suite per orchestra in Re maggiore Op. 49 di Camille Saint-Saëns (1835/1921)

Magic horse, del trentenne cosentino Salvatore Frega, è un brano è dedicato alla contrada del Leocorno, vincitrice del Palio di Siena nel 2018: “… per i bei momenti trascorsi insieme”. E’ la prima esecuzione in Italia: il brano infatti è stato presentato in anteprima assoluta lo scorso autunno a Budapest.

Composizione giovanile, il Concerto n° 1 in Re minore Op. 15 di Brahms fu lungamente ripensato e rielaborato. Il progetto iniziale era quello di una Sinfonia, poi l’autore virò verso il Concerto. Dopo una prima esecuzione ad Hannover nel gennaio 1859, con lo stesso compositore al pianoforte, il Concerto andò incontro ad un fiasco a Lipsia la settimana successiva. Solo oltre 20 anni dopo il Concerto n° 1 ottenne il riconoscimento che meritava.

Di rara esecuzione è la Suite in Re maggiore Op. 49 di Saint-Saëns, scritta forse in origine per harmonium o organo (1859) e poi rielaborata per orchestra da camera (1863). È formata da cinque movimenti di danza che evocano atmosfere barocche.

Biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo Soci COOP).

Abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi studenti, 20 €; 15 ingressi iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Biglietti ed abbonamenti sono acquistabili direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”, oppure direttamente al Botteghino del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Gli abbonamenti sono anche prenotabili allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12).