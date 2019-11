LE.I.D.A.A. l’amica degli animali indifesi di Genova

La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente si propone di intervenire a tutela dei soggetti più deboli, creando una coscienza collettiva di rispetto per i soggetti indifesi

LE.I.D.A.A. presente sul territorio nazionale è riconosciuta con decreto del Ministero dell’Ambiente n. 231 del 21/12/2012 ed è riconosciuta dal Ministero della Salute con decreto n. 9 del 2013.

Si propone di operare per la salvaguardia dell’ambiente tutelando l’integrità dei sistemi ecologici, affermando e sostenendo i diritti degli animali, sostenendo il superamento delle diseguaglianze ed i valori di trasparenza e della convivenza civile nell’ambito di una matura e consapevole cultura ambientale.

Obiettivi dell’Associazione

Alla luce di quanto sopra l’Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

* Miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane, attraverso la diffusione del verde e dei servizi.

* Diffusione di una cultura di rispetto nei confronti degli animali, con conseguente abolizione dell’utilizzo degli animali nei circhi, l’abolizione dell’allevamento, della cattura e dell’uccisione degli animali allo scopo di produrre pelli e pellicce, con l’abolizione degli allevamenti intensivi.

* La difesa dei diritti degli animali e promozione di normative a livello nazionale e locale che tutelino adeguatamente questi diritti.

* L’educazione al rispetto dell’ambiente nelle scuole di ogni ordine e grado.

* Favorire il diritto di tutti a vivere e lavorare in un ambiente sano, pulito e sicuro.

* Promozione di attività di ricerca, comunicazione e sensibilizzazione su temi ambientali e promozione di ogni azione in ambito sociale e, occorrendo, giudiziario, volte alla tutela dei diritti della collettività e dell’ambiente.

* Promozione di attività sociali e benefiche a tutela dei soggetti svantaggiati e/o in condizioni di disagio temporaneo e permanente connesse con l’oggetto sociale.

* Diffondere una coscienza di una cultura animalista a tutela di tutti gli animali in generale e degli animali domestici in particolare affinchè si conoscano tutte le potenzialità degli animali con particolare riferimento a tutto ciò che gli animali possono offrire agli uomini sia sul piano pratico sia sul piano affettivo, integrando agli uomini di trattare gli animali con comprensione ed umanità.

* Difendere gli animali da ogni crudeltà ed abuso

* Realizzare progetti sociali il cui ruolo degli animali sia determinante

* Fornire aiuto ai proprietari di animali d’affezione (es. assistenza e consulenza sulla gestione degli animali e della sua prole)

* Fornire nozioni per promuovere campagne sul problema del controllo delle nascite

* Collaborare con le Istituzioni per la migliore gestione nei canili municipali

* Collaborare con le Istituzioni e con le altre Associazioni Animaliste presenti sul territorio per la totale abolizione della vivisezione

Attività svolta dalla LE.I.D.A.A. Sez Genova

La Sezione di Genova è stata costituita nell’ottobre 2018 e fino ad oggi si è molto impegnata in questi pochi mesi con le seguenti attività

– Sul piano delle adozioni, grazie alla solerzia ed alla tenacia dei suoi volontari attivi, si è riusciti a trovare famiglia alcuni cani (sia provenienti dal sud Italia, sia dal canile Municipale) , dandoli in adozione a famiglie altamente selezionate mediante questionario conoscitivo della famiglia interessata ad accogliere nel proprio nucleo famigliare, modelli di pre affido e controlli post affido.

– Campagne di sensibilizzazione e supporto alla “volontarie” che seguono spontaneamente colonie feline, soprattutto per le sterilizzazioni e il controllo delle nascite.

Campagne di sensibilizzazione attraverso banchetti informativi finalizzate ad incentivare la sterilizzazione anche di cani di proprietà, e portare a conoscenza i proprietari di cani ad obblighi inerenti la microcippatura dell’animale e la sua iscrizione all’anagrafe canina.

Sensibilizzare la popolazione con particolare riferimento al rispetto dei Regolamenti Comunali e Regionali per il benessere degli animali d’affezione in città.

– Raccolta cibo presso petstore per aiutare concretamente le famiglie in condizioni di disagio economico temporaneo o permanente, donando alcune centinaia di chili di alimenti per animali d’affezione domestici.

Progetti futuri

Si continueranno le attività già svolte ed espresse al punto precedente:

Raccolta cibo per supportare famiglie in difficoltà economica

Sensibilizzazione per sterilizzazione in particolare per i felini in libertà

Favorire le adozioni con controlli pre e post affido

Sensibilizzare la popolazione con particolare riferimento al rispetto dei Regolamenti Comunali e Regionali per il benessere degli animali d’affezione in città.

Si stanno calendarizzando alcuni eventi per organizzare incontri nelle scuole per favorire e divulgare la coscienza animalista ed il rispetto dell’ambiente.