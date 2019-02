GENOVA. 5 FEBBR. Le fortissime sorelle Carlotta e Camilla Scodnik (Yacht Club Italiano) ed il monegasco Antoine Arnoult si sono aggiudicati due importanti appuntamenti velistici in Primazona. Le gemelle Scodnik hanno trionfato ad Albaro nella ventesima edizione dell’International Genoa Winter Contest (evento ideato e patrocinato dalla I-Zona FIV con organizzazione a cura dello Yacht Club Italiano in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Genovesi e con il patrocinio di Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova), mentre Arnoult ha avuto la meglio a Varazze nel Trofeo Stefano Neri.

Nelle acque antistanti il Lido d’ Albaro hanno gareggiato 270 imbarcazioni e 350 atleti italiani e stranieri. Le vice campionesse mondiali Carlotta (timoniere) e Camilla (prodiere) Scodnik (Yacht Club Italiano) grandi favorite della vigilia non hanno deluso i loro tifosi ed i tanti appassionati, che hanno seguito le gare da riva, trionfando nella classe regina, quella dei 420, dove hanno preceduto le compagne di club Arianna Giargia e Silvia Galuppo, mentre al terzo posto si sono piazzate Irene Stolfo e Camilla Mantero (Lega Navale Genova).

Nella classe Laser Standard successo per Andrea Chiappe (Yacht Club Italiano), davanti a Gabriele Oppizio (CN Andora) e Francesco Alaimo (YC Italiano).

Fra i Radial tripletta YCI con Lorenzo Meloni che ha preceduto Lorenzo Donati e Giacomo Ivaldi.

A Varazze invece, nel Trofeo “Stefano Neri” (dedicato a un laserista del Varazze Club Nautico scomparso troppo presto nel febbraio 2002) hanno gareggiato sessantun timonieri. La flotta era composta in maggioranza da atleti provenienti dalla Liguria, con qualche presenza di tesserati di II, III e XV Zona, e con la squadra dello YC Monaco a dare un tocco di internazionalità all’evento. Successo fra gli Standard per Giovanni Gallego, CN Andora, che tagliava il traguardo seguito da Paolo Giargia, Varazze Club Nautico, e Andrea Della Casa, Club Amici Vela e Motore Recco. Fra gli Under 19 vittoria di Tommaso Cospito, LNI Varazze, mentre ad avere la meglio fra gli Over 35 è stato Andrea Della Casa.

Nei Radial vittoria “straniera”: Antoine Arnoult, YC Monaco, ha preceduto Gabriele Ibba, YC Italiano e Fausto Vassallo, CN Andora. Primi Under 16 maschile e femminile Beatrice Tartarini e Federico Scarlatti, entrambi del Varazze Club Nautico, mentre negli U19 la vittoria è andata a Margareth Baveloni, CN Arenzano, e al vincitore assoluto, Antoine Arnoult.

Fra i più piccoli, ossia i timonieri dei Laser 4.7, dominio del circolo ospitante che ha piazzato i suoi timonieri ai primi cinque posti. Primo Giovanni Malfassi, secondo, e primo Under 16, Lorenzo Sorrenti e terzo Michelangelo Vecchio, con Alice Scarpati quinta e prima Under 16.

PAOLO ALMANZI