Le Forze Armate al Festival della Scienza

Le Forze Armate sono protagoniste all’edizione 2019 del Festival della Scienza al Porto Antico.

“Elementi” la parola chiave della 17^ edizione che si lega perfettamente alle Forze Armate quale imprescindibile risorsa per il Paese, come dimostra il costante e totale impegno in uno spettro amplissimo di attività ed operazioni, in Patria e all’Estero.

Fino al 4 novembre, presso l’area tecnologica allestita nella Piazza delle Feste, Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri presenteranno mezzi e materiali in dotazione alle Forze Armate Italiane che ne contraddistinguono l’efficienza e la professionalità, sempre all’altezza delle nuove sfide, che ogni giorno affrontano con spirito di servizio e dedizione in un integrato spirito interforze teso a garantire nei rispettivi settori di competenza la stabilità, la sicurezza e la prosperità dell’intera collettività nazionale.

La partecipazione al Festival della Scienza esprime perfettamente la capacità delle Forze Armate di integrarsi con la componente civile per compiti sia militari che di supporto per la collettività – e di trasmettere alla cittadinanza la conoscenza delle esperienze professionali e del contributo alla sicurezza nazionale ed internazionale a testimonianza di un concreto sodalizio tra cittadini e Forze Armate che rimane “elemento” fondamentale per l’intero Paese.