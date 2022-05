Le 9 città più calde al mondo

La maggior parte di noi, specialmente in estate, tende a lamentarsi delle temperature e a sognare il mare o l’aria condizionata. Ebbene, leggendo questa lista delle dieci città più calde al mondo, forse ci verrà meno voglia di dire, “Che caldo!”.

Jizan, Arabia Saudita

Jizan è la città più torrida in assoluto con le temperature medie che non scendono mai al di sotto dei 40°. Gli inverni sono brevi e caldi. Jizan una volta ha raggiunto la temperatura record di 46,3 °C. Affacciata sul Mar Rosso la città è sicuramente una meta interessante per i fans delle temperature rosso fuoco.

Bangkok, Thailandia

Famosa anche per la sua umidità, la capitale della Thailandia si piazza al secondo posto nella classifica delle dieci città più calde al mondo. Qui la salita del termostato è data anche dall’umidità e dallo smog, altro tratto distintivo della metropoli. Sopravvivere a Bangkok, per esempio per le persone fragili, può non essere tanto semplice proprio per via delle elevate temperature. Di fatto, chiunque dedica di andare in vacanza in Asia, oltre ad avere un piano ben dettagliato delle varie tappe da seguire durante la vacanza, come consiglia anche il sito sulle notizie di viaggio Travellairs.it, è fondamentale che si informi su quali sono le condizioni meteo e i vari tipi di stagione, generalmente una più calda e una più piovosa.

Las Vegas, Stati Uniti

Matrimoni che costano una manciata di dollari, hotel sfavillanti, la possibilità di diventare miliardari (o di perdere tutto) in una notte… Las Vegas è la città dei sogni e del peccato, ma è anche la terza città al mondo fra quelle più calde. Del resto, a ben pensarci, la città è ubicata proprio nel bel mezzo del deserto del Nevada e la temperatura supera spesso i 40° C, cosa in molti casi porta allo scarseggio di acqua come anche raccontato in questo approfondimento del Corriere della Sera.

Hong Kong, Cina

Al quarto posto troviamo la città di Hong Kong, metropoli ultramoderna, dove forse il termometro non sale poi così tanto, ma il vero problema è l’umidità. Un po’ come a Bangkok, l’umidità può rendere davvero difficile la vita di tutti i giorni.

Mexicali, Messico

Molte persone associano il Messico alle meravigliose spiagge o ai templi Maya, ma la città di Mexicali è nota per ben altri motivi. Con le temperature che spesso superano i 40 °C, essa si piazza al quinto posto fra le città più calde al mondo. Le temperature iniziano a farsi poco confortevoli a maggio, con il termostato che può segnare facilmente 34 °C, ma in estate la questione si fa ben più complessa con temperature medie fra i 40 e i 41 °C. A settembre, queste ricominciano ad abbassarsi, con punte sino ai 38 °C nel mese, per poi scendere, man mano che ci avviamo verso l’inverno.

Melbourne, Australia

Al sesto posto troviamo la città australiana di Melbourne, giudicata “la più vivibile al mondo”. Essa mantiene questo primato da anni, nonostante sia la seconda città più abitata d’Australia. Un modello per quanto riguarda servizi e infrastrutture, ma viene da domandarsi come sia possibile vivere serenamente in una città in cui le estati sono a dir poco torride, con picchi massimi di 44 °C. Beh, forse la risposta è nella cultura, nel tessuto sociale e nelle attività che Melbourne offre ad abitanti e visitatori. Fatto sta che, chi pianifica di visitarla in estate (ovvero durante il nostro inverno) deve portarsi dietro cappello e crema solare. Prova anche a chiedere a un australiano se ricorda l’estate del 2009, ti dirà di sì, raccontandola come quella in cui il termostato superò i 46 °C.

Kuala Lumpur, Malesia

All’ottavo posto troviamo Kuala Lumpur, capitale della Malesia, che rientra anche in un’altra classifica, quella delle città più sporche al mondo in termini d’immondizia. Forse anche questo aspetto non favorisce le elevate temperature, che raramente scendono al di sotto dei 30 °C. Il caldo vero e proprio viene fomentato dall’umidità, che può rendere difficile visitare anche i luoghi più famosi, e spinge molti turisti a passare ore nella piscina dell’albergo. In realtà, quella che viene definita “stagione calda” dura poco più di tre mesi ma il caldo è perenne, con le temperature sempre intorno ai 30 °C. D’estate, dunque, fa caldo, come di logica, ma il caldo prosegue anche in inverno e l’umidità rende “bagnata” l’intera città, in qualsiasi periodo dell’anno.

Phoenix, Stati Uniti

Al nono posto, e quindi penultima di questa classifica, c’è la città di Phoenix, in Arizona, negli Stati Uniti. I mesi più caldi a Phoenix corrispondono a quelli della nostra estate. Chi pianifica un viaggio in città fra giugno e agosto, rischia di dover fare i conti con delle temperature a malapena tollerabili. Durante l’estate, infatti, il termostato può arrivare a toccare i 40 °C ma se Phoenix è “solo” al nono posto della classifica delle dieci città più calde al mondo è perché, durante il resto dell’anno, il clima è gradevole.

Atene, Grecia

La città dell’Acropoli, dove storia e contemporaneità si prendono per mano, chiude la classifica delle dieci città più torride al mondo. Qui le vicine spiagge, che possono deliziare senza doversi spingere sino alle isole, possono essere la soluzione per chi si ritrova in città durante l’estate. Basta pensare che il record estivo, ad Atene, è arrivato a ben 48 °C.