Il mercato delle assicurazioni

Quello delle assicurazioni è un mercato assai vasto, nel quale sovente ci si può “perdere”, vuoi per la vastità dell’offerta, vuoi per la difficoltà di “indirizzare” la propria attenzione verso una data tipologia di compagnia.

Sono infatti da preferire i canali tradizionali, come le agenzie o le banche, o quelli “alternativi”, rappresentati dal web?

Senza dubbio i vantaggi sono da ambo le parti. Le agenzie sono uffici di intermediazione sul territorio, i cui agenti mettono in contatto con una o più compagnie di assicurazione, mentre le banche sempre più spesso prevedono settori specificamente dedicati alla vendita di prodotti assicurativi.

Il web dal canto suo, pur non prevedendo una figura di riferimento nel disbrigo delle pratiche necessarie, vanta praticità e costi inferiori. Due punti a suo favore che hanno fatto sì che una cospicua fetta di utenti se ne avvalesse non appena si trovasse nella necessità di… assicurare qualcosa.

E tra questo “qualcosa” c’è sicuramente l’auto. Assicurarla online si rivela ancor più vantaggioso perché confrontando le diverse offerte a disposizione sarà possibile trovare quella di maggiore convenienza per sé stessi.

In particolare: l’assicurazione auto

Con l’assicurazione auto la compagnia assicurativa, a fronte del pagamento del premio annuale da parte dell’assicurato, rimborsa le spese relative ai danni causati dal veicolo a terzi. La durata è solitamente di 12 mesi, trascorsi i quali va rinnovata.

La copertura non comprende invece i danni subiti dal conducente della vettura, ma può “arricchirsi” con le garanzie accessorie, quali, ad esempio, l’Infortuni del conducente – a tutela proprio di questa specifica eventualità – o il Furto e Incendio, o, ancora, la polizza Cristalli.

Nonostante l’ampia gamma di assicurazioni auto a disposizione del cittadino, trovare quella maggiormente adatta alle proprie esigenze non è agevole. Se però ci si affida al web, si potranno confrontare le offerte disponibili al momento affidandosi ad uno specifico servizio di comparazione.

Per trovare la “migliore” soluzione per sé, sarà allora possibile calcolare un preventivo per l’assicurazione auto con Facile.it: basterà solo inserire i propri dati personali e le informazioni della propria auto, e scegliere poi la soluzione più confacente al caso proprio.

Semplice, veloce, e senza muoversi di casa… più immediato di così! E la copertura assicurativa potrà essere aumentata personalizzando il preventivo con le garanzie accessorie precedentemente citate.

La revisione

Oltre all’assicurazione auto, fondamentale, quando si procede ad un acquisto di questa tipologia, è anche la revisione dell’auto stessa.

Di cosa si tratta? Di una procedura da attuarsi per monitorare lo stato della propria vettura, dai controlli prettamente tecnici, relativi al funzionamento degli elementi meccanici, a quelli ambientali, inerenti al controllo delle emissioni sonore ed inquinanti.

Diverse sono le scadenze della revisione auto: a seguito dell’acquisto di un’auto nuova da un concessionario, bisognerà provvedervi dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, e successivamente a questo periodo, ogni 2 anni.

E se ci si “dimentica” di questo appuntamento? Nessun problema! Per non incorrere in questa evenienza è sufficiente collegarsi al Portale dell’automobilista, ed accertarsi del periodo in cui è stata eseguita l’ultima revisione: andranno solo inseriti la tipologia e la targa del veicolo.

Attenzione poi a non confondere la revisione dell’auto con il collaudo, che attiene invece all’accertamento dell’idoneità alla circolazione dell’auto stessa, in presenza dell’attuazione di modifiche costruttive o funzionali.