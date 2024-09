Lavori in via delle Fontane: da lunedì 9 settembre come cambia la viabilità

Variano anche i percorsi delle linee AMT 18, 18/ e 32

Si informa che a partire da lunedì 9 settembre, per l’inizio di lavori stradali in via delle Fontane, saranno adottate le seguenti modifiche alla viabilità:

I Fase (9-24 settembre)

Via Gramsci (tratto compreso tra il civ. 47 rosso e il civ. 15):

– limite massimo di velocità di 30 km/h;

Via delle Fontane:

• limite massimo di velocità di 30 km/h;

• senso unico di marcia con direzione mare/monte;

• divieto di circolazione veicolare nella corsia lato ponente, nel tratto compreso tra via Gramsci e piazza Santa Sabina;

• obbligo di svoltare verso monte per i veicoli che, dagli stacchi laterali e/o dalle proprietà laterali carrabili autorizzate, si immettono su via delle Fontane (direzione piazza della Nunziata).

Piazza Andorlini:

• obbligo di dare la precedenza e di andare diritto, in piazza della Nunziata, all’intersezione con via delle Fontane.

Via Balbi:

• transito veicolare consentito alla generalità dell’utenza secondo le previsioni vigenti.

FASE 2 (24 settembre-9 ottobre)

Via Gramsci, tratto compreso tra il civ. 47 rosso e il civ. 15:

• limite massimo di velocità di 30 km/h

Via delle Fontane:

• limite massimo di velocità di 30 km/h;

• senso unico di marcia con direzione mare/monte;

• divieto di circolazione veicolare nella corsia lato levante, nel tratto compreso tra la via A. Gramsci e Piazza Santa Sabina;

• obbligo di svoltare verso monte per i veicoli che, dagli stacchi laterali e/o dalle proprietà laterali carrabili autorizzate, si immettono su via delle Fontane (direzione piazza della Nunziata).

Piazza Andorlini:

• obbligo di dare la precedenza e di andare diritto, in piazza della Nunziata, all’intersezione con via delle Fontane.

Via Balbi:

• transito veicolare consentito alla generalità dell’utenza secondo le previsioni vigenti.

Via del Campo:

• ripristino del doppio senso di marcia veicolare secondo le previsioni vigenti.

Come cambia il servizio AMT

Da lunedì 9 settembre fino al termine dei lavori, le linee 18, 18/ e 32 modificano il percorso in direzione ponente, come di seguito indicato.

• Linea 18 e 18/

Direzione levante: percorso regolare.

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via Balbi, piazza Acquaverde, via Doria, via San Benedetto, via Buozzi dove riprendono regolare percorso.

• Linea 32

Direzione levante: percorso regolare.

Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via San Benedetto dove riprendono regolare percorso.