Lavori di restauro a Recco. Marciapiede e rete fognaria in collina

Lavori di restauro e manutenzione a Recco. Rifacimento marciapiede in via B. Assareto e rete fognaria in via Cornice Golfo Paradiso sulle colline di Recco.

Sono appena concluse il restauro per migliorare lo stato del marciapiede privato a uso pubblico in via Biagio Assereto a Recco. Marciapiede nell’area esterna al porticato, all’altezza del panificio Tossini. Un intervento finanziato in quota parte rispettivamente dal Comune di Recco e dal condominio civico 5.

«Anche in questo caso abbiamo risolto una situazione preoccupante, a causa della pavimentazione ammalorata. Per evitare che ci fossero conseguenze serie per i cittadini abbiamo provveduto a fornire gli indirizzi necessari alla riqualificazione del marciapiede». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.

Proseguono i lavori di rinnovamento della rete fognaria in via Cornice Golfo Paradiso.

L’intervento di sostituzione della deteriorata e ormai ingestibile tubatura, che fa parte del programma di attività coordinato dal Comune di Recco con la società Iren Acqua per un investimento di circa 238mila euro, si avvia alla fase conclusiva.

Per consentire le ultime opere di ammodernamento della rete fognaria, è necessaria l’interdizione al transito veicolare in via Cornice Golfo Paradiso nel tratto di strada compreso tra i civici 47 e 51, a partire dalle ore 8 del giorno 11 maggio e fino alle ore 18 del 23 maggio; tutti i giorni compresi i festivi.

«Si tratta di un intervento importante. – Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin. – Finalizzato al miglioramento della funzionalità del sistema fognario locale e ad aumentare l’efficienza di un servizio fondamentale al benessere dei cittadini e dell’ambiente. Ci scusiamo per il disagio che in parte sarà arrecato al traffico veicolare». ABov