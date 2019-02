Lavori alla metro, alla funicolare del Righi e guasto alla cremagliera di Granarolo

Sono in corso i lavori di ripristino e manutenzione di alcuni serivizi di Amt Genova.

Per prima la cremagliera Principe-Granarolo è temporaneamente ferma per un problema tecnico ed è stato istituito il servizio bus sostitutivo G1.

Sono in corso gli interventi di ripristino dell’impianto.

La funicolare Sant’Anna è tornata in servizio.

Verranno effettuati in serata e nella notte alcuni lavori di manutenzione della metropolitana di Genova.

In particolare dalle ore 21.30 di giovedì 7 febbraio alle ore 5.00 di venerdì 8 febbraio verranno effettuate attività di manutenzione in metropolitana. Contestualmente all’effettuazione degli interventi, il servizio della metro sarà sospeso.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.17 da Brignole per Brin e alle ore 21.10 da Brin per Brignole. Per agevolare gli spostamenti dei cittadini, la linea notturna N3 (Principe – Brin) sarà anticipata alle ore 21.15 e sarà in servizio, come di consueto, fino alle ore 5.16.

Ecco l’orario.

Da Stazione Principe a Brin Metro:

21.15 – 21.30 – 21.45 – 22.00 – 22.15 – 22.30 – 22.45 – 23.00 – 23.15 – 23.30 – 23.45 – 00.15 – 00.43 – 01.10 – 01.36 -02.02 – 02:29 – 02.57 – 03.25 – 03.52 – 04.17- 04.41- 05.05 – 05.32.

Da Brin Metro a Stazione Principe:

21.15 – 21.30 – 21.45 – 22.00 – 22.15 – 22.30 – 22.45 – 23.00 – 23.15 – 23.30 – 23.53 – 00.20 00.50 – 01.18 – 01.45 – 02.12 – 02.38 – 03.02 – 03.32 – 03.58 – 04.24 – 04.52 – 05.16 – 0 5.42

Alle ore 5.00 di venerdì 8 febbraio riprenderà il normale servizio diurno della metropolitana.

Problemi anche per la funicolare Zecca – Righi che nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 febbraio, sospenderà il servizio alle ore 22.00 (ore 21.40 ultima partenza), per consentire attività di manutenzione lungo la linea.

Contestualmente alla sospensione del servizio sarà attiva la linea bus sostitutiva F2.