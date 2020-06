Lavoratori Iren in presidio lunedì 8 giugno in via delle Gavette e presso la sede

Lunedì 8 giugno i lavoratori di Iren Genova effettueranno un presidio presso via delle Gavette e presso la sede in via Santi Giacomo e Filippo.

In una nota le Rsu e le organizzazioni sindacali della Cisl di Iren Genova spiegano: “In seguito alla rottura del tavolo nazionale e in conseguenza delle scelte unilaterali da parte dell’azienda su premio di risultato e cancellazione dei buoni pasto, Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil insieme alle RSU hanno organizzato un doppio presidio di protesta dei lavoratori lunedì 8 giugno: dalle ore 7 alle ore 9 in via di Gavette e dalle ore 9.15 alle ore 11.15 davanti alla sede di via Santi Giacomo e Filippo.

I presìdi osserveranno ovviamente tutte le regole riguardanti il distanziamento sociale, come previsto dalle norme anti covid-19.”