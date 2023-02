L’autrice Margherita Bonfilio si racconta nella sua raccolta di poesie “Il vaso di Pandora” e l’8 febbraio sarà a Casa Sanremo Writers 2023.

Aprire il vaso di Pandora significa scoprire qualcosa che scatena conseguenze impreviste e non controllabili.

Margherita racchiude nel suo vaso profonde emozioni. Dalla gioia, al dolore, alla disperazione. La vita insomma. Ma il messaggio chiave è la rinascita, è il nuovo cammino, è la pace nel cuore.

Un libro che racchiude dunque tormenti e passioni ma porta con sé uno scopo positivo.

La poesia di Margherita Bonfilio entra negli angoli più remoti del cuore. Una mano leggera che non teme di sfiorare corde che suoneranno a lungo, ed è per questo che il Gruppo Eventi (http://www.sbscomunicazione.it) ha selezionato il suo libro, Il vaso di Pandora, per partecipare all’edizione 2023 di Casa Sanremo writers.

La Bonfilio è una delle perle del gruppo SBS Comunicazione che presto proporrà al pubblico una nuova appassionante silloge poetica. L’occasione di incontrare Margherita a Sanremo è da cogliere al volo! Sarà infatti presso la libreria Ubik, in via Roma 91, il 8 febbraio dalle 15. Il 9, invece, nella vetrina letteraria.

Il vaso di Pandora contiene emozioni, sensazioni, immagini, schegge di vita, ricordi e tante sorprese, tutte da scoprire. La lettura conduce il lettore alla scoperta del mondo interiore dell’autrice partecipando alle sue emozioni, alla sua ironia e alla sua voglia di esorcizzare la tristezza e il dolore, nella continua ricerca di una nuova rinascita.

Margherita racconta cosa l’ha spinta a scrivere “Il vaso di Pandora”:

Il desiderio e la necessità di raccogliere in un libro parte delle mie poesie, una parte significativa dove è possibile trovare alcune poesie dedicate a tematiche sociali, altre più intimistiche, alcune dedicate a persone care che hanno percorso un tratto di strada con me.

Penso a mia madre, mia figlia, persone che ho incontrato, amato, cercato e che a volte ho lasciato andare. Ma ci sono anche testi ironici dove sono gli oggetti a parlare e a prendere vita. C’è di tutto, come in qualsiasi vaso di Pandora che si rispetti.

Il lettore dovrà solo guardarci dentro!

Un breve estratto da “Il vaso di Pandora”:

Da Profumo nell’aria

“Un foglio bianco

senza più traccia.

Graffio profondo

sul mio ventre mutilato.

Profumo di zagare

nell’aria del nuovo mattino.”

L’autrice commenta:

“Questo estratto racconta di me, di quando pensavo che i giorni stessero per finire. Racconta la paura di non lasciare traccia nel cuore di chi mi ha conosciuto, ecco il foglio bianco senza più traccia.

L’intervento subito che ha tracciato un graffio profondo, nell’anima, ancor prima che, nel ventre.

E poi la voglia di rinascita racchiusa nel profumo di zagare che mi riporta alla Sicilia, una terra che adoro e dove amo tornare. Richiamo alla terra solcata dai miei avi che non ho mai conosciuto ma di cui ho sentito parlare. Da qui la spunta a ricominciare con nuovo vigore e rinnovata energia.”

