Lato ponente zona rossa Polcevera, da oggi ripresa attività lavorativa

A partire da oggi è in vigore l’ordinanza che consentirà la ripresa delle attività lavorative alle aziende presenti, totalmente o in parte, nel lato di ponente della zona rossa.

Le attività erano state fermate a causa dello stato di emergenza attivato dal crollo di ponte Morandi.

Il completamento e l’attivazione del sistema di monitoraggio strumentale installato sul troncone di ponente del viadotto Polcevera consente a tutte le aziende, che a seguito di verifiche della Direzione Protezione Civile e previa adozione delle misure imposte dall’ordinanza stessa riceveranno il nulla osta, la ripresa delle loro attività produttive. Potranno farlo in maniera continuativa e, comunque, solo in assenza di allerta meteo emessa dalla Regione Liguria.

All’interno dei due tratti di via Greto di Cornigliano interdetti con l’ordinanza n.282 dello scorso 14 agosto, verrà consentito il transito veicolare per i soli veicoli in entrata e in uscita dalle attività produttive ma restano vietate la sosta e/o la fermata di veicoli oltre al transito veicolare e pedonale in caso di emanazione di allerta meteo.

Nei prossimi giorni seguirà l’ordinanza relativa all’apertura al traffico veicolare di corso Perrone per il quale sono già in atto lavori preparatori.