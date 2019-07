Last flight from Paris un 30’ della regista genovese Giulia Savi

Giulia Savi, giovane regista genovese, testimonia come la creatività e la volontà possano portare risultati, nonostante difficoltà e “budget zero”

In poco meno di 30 minuti, la giovane regista genovese Giulia Savi ha saputo proporre un prodotto decisamente originale, soprattutto non banale, insomma, un piccolo gioiello che testimonia come la creatività e la volontà riescano a superare le mille difficoltà imposte da una situazione culturalmente ‘difficile’, per usare un eufemismo.

“Last flight from Paris”, un corto basato su sensazioni drammatiche-thriller, è il risultato di questa piacevole fatica artistica, realizzata con amici e collaboratori a costo di produzione zero, in 32 ore di lavoro al quale hanno partecipato, nel ruolo di protagonisti, Paolo Silingardi (che è anche autore di soggetto e sceneggiatura) e Jacopo Marchisio. Al montaggio, scelta delle location e costumi, la stessa Giulia Savi; Andrea Bertero curatore del suono e aiuto montaggio; Andrea Guerra, che non ha bisogno di presentazioni, come entusiasta autore delle musiche; Miriam Folloni segretaria di edizione.

Di fronte a un caffè, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Giulia:

-“Racconta le tue passate esperienze, e soprattutto quando hai sentito accendersi il sacro fuoco dell’arte…”-

-“Ho 31 anni e in passato ho realizzato tre cortometraggi miei e uno per una scuola elementare e tre spot per altrettanti locali, qualche video per singoli imprenditori, poi una serie di video-backstage fotografici. La fiamma mi si è accesa presto…la mia prima sceneggiatura l’ho scritta a 10 anni…ricordo che ho chiamato le mie compagnie di scuola per far loro leggere il copione, con le varie annotazioni su come interpretarlo. Avevo anche immaginato gli effetti speciali, ma nessuno mi ha dato una telecamera, così accantonai l’idea. Successivamente ho scritto un libricino di fiabe, con la mia macchina da scrivere…avevo 11 anni, e più che altro lo consideravo una specie di gioco, pur sempre fatto sul serio, ma anche quello non era gran cosa e fu a sua volta accantonato. Inoltre, la regia non era considerata un vero e proprio lavoro, così al momento non ci pensai…Inoltre, probabilmente quei fogli sono poi spariti…forse mia mamma li aveva buttati…mettendo in ordine la mia camera…Fino al giorno in cui mi trovai a scegliere l’indirizzo di laurea, e allora ho scelto Scienze della Comunicazione, perché il corso comprendeva esami sul cinema…”-

-“…E dopo?”-

-“Ho fatto un corso di regia post-laurea per Direttore di Produzione e controllo del processo audiovisivo con la Genova Film Commission, ma mi sento sostanzialmente autodidatta…A dire la verità non ci ho capito molto, era un discorso molto tecnico. Mi è servito per conoscere gente dell’ambiente, e per avere le conferme che cercavo…quindi ho fatto un corso per direzione di produzione in impianti audiovisivi…In verità non ci capii molto…Ero l’unica a non essere inserita nel settore del cinema, fra gente più grande che già lavorava nell’ambiente…Nel 2013 ho iniziato a girare corti…Ora faccio lavoretti vari, in parte anche stagionali…Il problema è l’età e il curriculum valutato ‘eccessivamente artistico’, ma da una parte mi sta bene, perché se facessi un lavoro d’ufficio, sempre uguale tutti giorni, mi sentirei soffocare, oppure farei fallire l’azienda! A me serve il contatto con la realtà, la creatività, il cambiamento…E’ una questione di scelta…c’è il pro e il contro, ma vado avanti per la mia strada…anche se gran parte delle volte è in salita”-

-“E quali sono i futuri programmi su questa strada?”-

-“…Vorrei riuscire a girare un film vero e proprio…Le idee non mancano, ma sono sempre legata alle condizioni di zero budget…Però sono decisa, e non mi arrendo…”-

-“Com’è nata l’idea di Last filght from Paris?”-

-“Qualche anno fa, una sera d’estate, Paolo Silingardi ha ricevuto la visita di un vecchio amico, il quale gli disse di essere perdutamente innamorato della compagna di uno psichiatra, conosciuta alla festa di un comune amico. Dopo aver dispensato i buoni consigli del caso, che sapeva non sarebbero stati seguiti, Paolo passò ai cattivi consigli, ben sapendo che erano proprio questi che l’amico era venuto a cercare…Quando se ne andò, a notte fonda, Paolo rimase con questa traccia nella mente, pronta per essere scritta…e con la convinzione che forse aveva innescato il processo di distruzione di una coppia. Dopo una lunga e meritata notte di sonno, nacque Last flight from Paris. Inizialmente doveva essere una piéce teatrale, ma quando Paolo mi raccontò il tutto, ho voluto rielaborarla e farne un corto. E’ stata una vera e propria sfida, non solo per il budget zero, a cui ormai sono abituata, ma per diversi altri motivi, ad esempio quello di voler girare in una sola e unica location, e soprattutto trovare la chiave per usare la videocamera in modo da non annoiare lo spettatore. Credo di esserci riuscita…Facendo visionare il risultato a più persone, ciò mi è stato confermato…e già solo per questo posso ritenermi soddisfatta. Certo, il budget zero purtroppo implica alcune lacune, ma sono contenta del lavoro svolto dai miei amici e collaboratori…Ringrazio tutti di cuore…Andrea Bertero ha svolto un ruolo essenziale, ha messo a disposizione la sua esperienza che proviene dal DOP, è anche direttore della fotografia oltre che cameraman e si è occupato del suono in post-produzione. Ogni rumore che si sente, dal posare un bicchiere su un tavolo, ai passi, è il risultato del suo meticoloso impegno…In particolare Andrea Guerra, che nonostante sia un compositore famoso, che ha lavorato e lavora per grandi produttori americani, fiction o per autori come Giorgia, Elisa, nomi del calibro di Giuseppe Tornatore, Bernardo Bertolucci, Marco Tullio Giordana, Gabriele Muccino, e molti altri, ha creduto nella mia scelta e si è offerto di collaborare a titolo gratuito, perché gli è piaciuto il progetto…Ma non voglio fare torto a nessuno, tutti quelli che hanno contribuito sono stati fondamentali, tutti, dal primo all’ultimo, soprattutto perché sono amici. Grazie di cuore Paolo, Jacopo, Andrea Bertero, Andrea Guerra, Miriam…tutti”-

-“…Beh, allora…in bocca al lupo…”–

-“…Crepi, accidenti!”-

Micaela Celani