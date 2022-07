L’Associazione culturale Artemis Levante Presenta “Sotto a chi tocca”

Genova, fine anni 50. In un appartamento della Genova bene, vivono due cugini Pittaluga: Manuelo,

garibaldino accanito, e Gaetanino, timido e riservato in procinto di farsi prete.

Oltre a loro ci sono anche Bartolomeo, estremamente e convinto di essere la persona “più scalognata

del mondo”, e Maddalena, vedova altezzosa che ha l’ossessione di far sposare la figlia Nicoletta.

Gli equilibri della famiglia vengono scombinati dalla notizia della ricca eredità dello zio Nicola,

appena deceduto, a causa dell’originale testamento: il ricco bottino spetterà a chi, tra i cugini

Pittaluga, per primo avrà un figlio maschio affinché il nome dei Pittaluga venga portato avanti.

A questo punto inizia una corsa fra i tre cugini maschi (Maddalena è automaticamente esclusa) per

accaparrarsi l’eredità, creando situazioni esilaranti che si chiudono con il classico finale a sorpresa.

Resa famosa dell’immenso Gilberto Govi, la compagnia Artemis Levante porta in scena questa

commedia in versione italiana, che debutterà DOMENICA 17 LUGLIO a VILLA TIGULLIO.

Risate assicurate!!!

Con: Mario Roncagliolo, Maurizio Lauretta, Ciro Pennino, Barbara Marino, Anna Contarini, Michele

Cobianchi, Francesca Capitaneo Mevilli, Meri Sela, Roberto Carrara, Pino Bruno, Gabriella Bellati.

Regia e riadattato di Francesca Capitaneo Mevilli

Assistente alla regia Roberto Carrara

Per info e prenotazioni:

Artemis Levante

tel. 3495827517

artemis.levante@gmail.com

pagina Artemis Levante