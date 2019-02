Lasciato fuori dal carcere, ma non rispetta obblighi: sudamericano arrestato nei caruggi

Ieri in via Mascherona i Carabinieri di Carignano, in esecuzione di un’ordinanza di sospensione di misura e contestuale custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria, hanno arrestato un sudamericano di 25 anni, gravato de pregiudizi di polizia, attualmente sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali e mai rimpatriato.

Il provvedimento è scaturito dalle numerose violazioni alle prescrizioni a cui era sottoposto, regolarmente documentate dai carabinieri.

Il giovane straniero è stato rinchiuso nel carcere di Marassi.