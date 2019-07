Lascia il cane in macchina sotto il sole ed insulta agenti: denunciato

Ieri, nella tarda mattinata, una donna che stava passeggiando in una piazza a Sarzana, notava un cane di piccola taglia chiuso in un’auto parcheggiata in pieno sole, con solo un piccolo spiraglio di finestrino aperto, sicuramente non sufficiente a garantire un idoneo ricambio di aria nell’abitacolo nè tanto meno ad impedirne il surriscaldamento, tanto che l’ animale si lamentava con insistenza.

Dopo circa tre quarti d’ora, la donna notava che il cagnolino iniziava a dare segni di disidratazione e decideva pertanto di richiedere l’intervento della polizia.

Gli agneti, giunti sul posto, riuscivano ad aprire la vettura e facevano uscire il cane, che veniva abbeverato e rifocillato.

Nel mentre arrivava anche il proprietario, un italiano di cinquanta anni residente in zona che, alla vista degli agenti, ed in risposta alla richiesta di fornire le proprie generalità, dava in escandescenza, rifiutando di mostrare i documenti ed insultandoli.

Per tale motivo, il soggetto è stato condotto presso il locale Commissariato dove, a seguito dei necessari adempimenti, è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali e resistenza a pubblico ufficiale.