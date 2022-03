Lanterna Rally, il sogno si è avverato per Zerollo-Cresta, debutto sulla mitica Clio Williams al Rally Vigneti Monferrini

Lanterna Rally, il sogno si è avverato per Zerollo-Cresta, debuttare nel mondo dei rallies e farlo con una delle vetture più iconiche per le generazioni cresciute guardando le cassette VHS del Campionato 2 Litri, la intramontabile Renault Clio Williams Gruppo A.

Il sogno si è avverato per Filippo Zerollo ed Andrea Cresta, che lo scorso weekend hanno portato a termine il Rally Vigneti Monferrini, gara nazionale disputatasi nei dintorni di Canelli (AT).

Una gara non certo semplice, con prove speciali insidiose tra i filari di vigna, disseminate di trabocchetti e molto selettive. L’equipaggio della Lanterna Corse Rally Team ha condotto una gara senza sbavature con la trazione anteriore francese, raggiungendo l’obiettivo primario di salire sulla pedana di arrivo e portando anche a casa la coppa di classe A7.

Zerollo era alla prima esperienza rallystica, così come il suo navigatore Cresta, vincitore del Corso organizzato dal team lo scorso gennaio, che ha commentato così il suo debutto: “E’ un sogno che si è avverato, ho sempre avuto la passione per il rallies, me l’ha passata la mia famiglia. E’ stato molto divertente e la gara è andata bene, una grandissima emozione salire sulla Clio e voglio ringraziare tutti quelli che lo hanno reso possibile”