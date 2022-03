Nuovo videoclip per i Whiteshark. Online il video di “Cachet”, il singolo degli squali della musica urban.

Nuovo videoclip per i Whiteshark, duo milanese.

Dopo aver scacciato via i fantasmi del passato con i due brani precedenti, “Stavolta No” (https://backl.ink/147166085) e “Non Risponderò” (https://backl.ink/149165865), i due squali,

attraverso questo nuovo singolo dal titolo metaforico, vogliono sbranare il futuro e trasformare la loro più grande passione in un lavoro vero e proprio.

Scave e Simoroy spiegano:

«Per questo videoclip, girato e diretto da Edoardo Novati, non abbiamo optato per uno storytelling come siamo abituati a fare di solito,

ma abbiamo deciso di aggiungere effetti 3D in modo tale da concentrare l’attenzione più sull’effetto visivo, con l’obiettivo di bucare lo schermo e far arrivare le nostre personalità artistiche e umane,

oltre al nostro logo che ormai ci caratterizza da tempo, come visibile dagli orecchini, le collane e le t-shirt».

I Whiteshark si esibiranno dal vivo venerdì sera, a partire dalle ore 23:30, al Bar Sofia in via Giuseppe Ripamonti 201 a Milano.

Porteranno sul palco i loro ultimi singoli insieme ai brani usciti precedentemente come “Accelera” e “Serata da re”.

Chi sono i Whiteshark?

L’idea del nome è presa dalla fame, dalla costanza e dalla determinazione con cui inseguono i loro obiettivi perché lo “squalo bianco”, uno dei predatori più forti al mondo, non dorme mai.

Inoltre hanno iniziato a identificare i loro fan con lo slang “BREZIS”, un nome nato quasi per caso durante una serata e insieme a loro stanno costruendo la “Brezis family”.

Daniele Scavetta, in arte “Scave”, e Simone Filipazzi, in arte “Simoroy”, insieme formano il gruppo “WHITESHARK”.

Si conoscono per la prima volta a un contest live di Milano e successivamente si rincontrano in uno studio di registrazione a Muggio (MB) per puro caso.

Dopo un po’ di featuring reciproci con i nomi d’arte Scave e Simoroy nel 2018 decidono di formare il gruppo WHITESHARK esordendo con un EP di 4 tracce dal titolo “Quanto Basta” condito da due videoclip: “Muovilo” e “Non fa per me”.

Successivamente escono vari altri singoli, tra cui “Accelera” in collaborazione con il noto rapper Vacca. Nel frattempo iniziano a girare per la Lombardia aprendo eventi importanti come il concerto di Shiva al Carroponte davanti a 3000 persone.